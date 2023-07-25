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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.7 130 оценок

Стартовала предзагрузка Ratchet & Clank: Rift Apart в Steam

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monk70
Новости

Ratchet & Clank: Rift Apart знаменует революционный дебют бесстрашного дуэта на ПК в квесте по измерениям против злого императора. Поскольку на карту поставлена их вселенная, они должны владеть своим необычайным арсеналом вместе со старыми и новыми союзниками, включая свирепого бойца сопротивления ломбаксов Ривет. По мере того, как они исследуют яркие миры, сталкиваются с задачами, бросающими вызов физике, и используют передовые технологии для захватывающего игрового процесса, игроки испытают захватывающее путешествие по измерениям, как никогда раньше. Если вам не терпится присоединиться к игре, вы можете начать предзагрузку в Steam, которая недавно стартовала. Размер скачиваемых файлов составляет 34,2 ГБ.

Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК полностью выйдет в среду, 26 июля, в 18:00 по московскому времени.

4
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Папка Дженнаты Ортеги

Ждем на на торронте, игрульку

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

И сколько тестеров ожидается на этот раз?

1
RavenW89

тут портировали Никсес, с Пауком нужно сравнивать

0
1barac9U7ada7

ЖДУ с нетерпением релиза, место на диске готово, и ПЛАТИТЬ за это я конечно не буду))))))))))))))))))))))))и спасибо за бетатест сонягёрлы

1
hpi

36 гигов шото мало?

0
JIoMTuK

остальное с параллельной вселенной докачается)

0
Jonny NoxWill

офигенна игра, прошел на платину с удовольствием!

0
Famiclone

В это реально кто-то будет играть? Я бы это только дал поиграть своим детям, благо у меня их нет

-3
Сергей Васильев0123

Нет и не будет :)) С такими клиентами.

0
Famiclone Сергей Васильев0123

Какие клиенты? Ты о чем?

0
Папка Дженнаты Ортеги

А мне скоро 90 и нормально. Дети у меня померли.

0
Famiclone Папка Дженнаты Ортеги

Соболезную

0
Кроллег

Вы из тех, кто никогда не смотрит мультфильмы, потому что это "фу, для детей"?

3