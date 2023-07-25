Стартовала предзагрузка Ratchet & Clank: Rift Apart в Steam

Ratchet & Clank: Rift Apart знаменует революционный дебют бесстрашного дуэта на ПК в квесте по измерениям против злого императора. Поскольку на карту поставлена их вселенная, они должны владеть своим необычайным арсеналом вместе со старыми и новыми союзниками, включая свирепого бойца сопротивления ломбаксов Ривет. По мере того, как они исследуют яркие миры, сталкиваются с задачами, бросающими вызов физике, и используют передовые технологии для захватывающего игрового процесса, игроки испытают захватывающее путешествие по измерениям, как никогда раньше. Если вам не терпится присоединиться к игре, вы можете начать предзагрузку в Steam, которая недавно стартовала. Размер скачиваемых файлов составляет 34,2 ГБ.
Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК полностью выйдет в среду, 26 июля, в 18:00 по московскому времени.
Ждем на на торронте, игрульку
И сколько тестеров ожидается на этот раз?
тут портировали Никсес, с Пауком нужно сравнивать
ЖДУ с нетерпением релиза, место на диске готово, и ПЛАТИТЬ за это я конечно не буду))))))))))))))))))))))))и спасибо за бетатест сонягёрлы
36 гигов шото мало?
остальное с параллельной вселенной докачается)
офигенна игра, прошел на платину с удовольствием!
В это реально кто-то будет играть? Я бы это только дал поиграть своим детям, благо у меня их нет
Нет и не будет :)) С такими клиентами.
Какие клиенты? Ты о чем?
А мне скоро 90 и нормально. Дети у меня померли.
Соболезную
Вы из тех, кто никогда не смотрит мультфильмы, потому что это "фу, для детей"?