Кооперативный рогалик Ravenswatch отмечает 400 тыс. игроков обновлением Dark Tales

Компания NACON, базирующаяся в Лескене (Франция), и разработчик инди-игр из Лиона (Франция) Passtech Games объявили о выпуске обновления Dark Tales для своего кооперативного рогалика. Ravenswatch, которое уже доступно для ПК в в доступе Steam.

После того, как игра только что преодолела отметку в 400 000 отдельных игроков, она получила новое обновление.Dark Tales, которое открывает дополнительный контент для каждого героя и приносит долгожданную новую функцию, а также различные изменения. Рогалик, в который можно играть как в одиночном, так и в кооперативном режиме в командах до 4 человек, продолжает совершенствовать свою версию в раннем доступе в ожидании следующего крупного обновления и объявления окончательной даты его выпуска.

В обновлении Dark Tales предоставлена более подробная предыстория каждого из героев. Игроки также могут расширить свой стиль игры за каждого героя благодаря 30 новым открываемым талантам.

В главном меню появился новый раздел. Озаглавленный «Мемуары», он позволяет вам узнать больше о прошлом и контексте каждого из 8 игровых героев. Эти открываемые возможности становятся доступными по мере того, как игрок повышает уровень владения персонажем.

Обновление также содержит совершенно новую функцию. С помощью Алтаря героев игроки теперь могут оживить одного из своих товарищей, даже если у него закончились перья воскрешения. Эта функция реализована в виде нового действия. Тем не менее, если их команда цела, игроки могут вместо этого выбрать дополнительное перо или бонус опыта.

Помимо общего ребаланса игры и персонажей, добавлены новые вербальные взаимодействия с некоторыми NPC. Наконец, игроки теперь могут активировать субтитры и тем самым читать диалоги героев на экране.