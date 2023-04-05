Ubisoft выпустила две игры серии Rayman на ПК в декабре, никому не сказав ©

22 декабря 2022 года Ubisoft выпустила две серии игр Rayman для ПК, никому не сказав об этом. Это преобразование мобильных игр Rayman Fiesta Run и Rayman Jungle Run, двух простых, но качественных игр, которые заслуживают того, чтобы о них знали, особенно поклонники персонажа.

В Rayman Jungle Run человек-баклажан (или его друг Глобокс, присутствующий в качестве игрового персонажа) должен пробежать пятьдесят уровней, разделенных на пять миров, собрав как можно больше люмов. В его распоряжении будут разные способности, такие как прыжки, удары руками, полеты, бег по стенам и многое другое.

Rayman Fiesta Run концептуально очень похож: вам всегда нужно находить и собирать люмы, но в данном случае вам предстоит пройти 75 уровней. Есть также боссы, которых нужно победить, на радость тем, кто любит зрелищные сражения.