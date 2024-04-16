У разработчиков Ready or Not украли 4 ТБ данных, включая полный исходный код тактического шутера

Компания Void Interactive, разработчики игры Ready or Not, стала жертвой масштабной утечки данных: было похищено более 4 Тб данных. В общей сложности это более 2,1 миллиона файлов.
Группа вымогателей объявила в марте, что получила доступ к данным. Однако с тех пор Void Interactive не сообщала о каких-либо фактах взлома или опасениях по поводу Ready or Not.
Издание Insider Gaming смогло просмотреть содержимое украденных файлов и они подтвердили, что среди этих файлов есть весь исходный код Ready or Not. В них также содержатся коды консольных сборок игры, а также результаты различных тестов производительности. Также присутствуют данные о сборках для Xbox One, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Но, судя по всему, личные данные игроков или сотрудников Void никак не пострадали.
Ready or Not - это тактический шутер от первого лица, который совсем недавно вышел из раннего доступа в декабре 2023 года.
можно было юбисофт или активижн ломануть и их на бабло выставить.... а да , там же адвокаты-юристы и оупен-эфбиай-на вертолетах
Теперь игру нужно переименовать в "Not"
Странно короба 1 есть а пс4 нет, только пс5.