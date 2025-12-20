EA Sports закрывает Real Racing 3

Привет, гонщики!,

Спасибо вам за то, что вы являетесь частью сообщества Real Racing 3. Ваша страсть, преданность делу и любовь к гонкам сделали это путешествие по-настоящему особенным. После долгих размышлений мы приняли непростое решение закрыть Real Racing 3. Вот что нас ожидает в ближайшие месяцы:



18 декабря 2025 года — Исключение из списка и покупки в приложении отключены

Покупки в приложении будут отключены. Игроки не смогут покупать наборы или тратить реальные деньги. Существующие валюты по-прежнему можно использовать до 19 марта 2026 года.

RR3 будет удален из App Store и Google Play (новые загрузки невозможны, но повторные загрузки по-прежнему будут доступны для предыдущих игроков из истории их аккаунтов).

В знак признательности за финальное обновление все наши игроки получат 1000 золотых монет, Audi S1 e-tron quattro и Rimac Nevera 2023 года выпуска. (Если у вас уже есть один или оба автомобиля, вы получите дополнительное золото соответственно)

19 марта 2026 года — Закрытие сервера

Серверы будут закрыты. После этого в Real Racing 3 больше нельзя будет играть.

Что означает, что игра “исключена из списка”?

Исключение из списка означает, что RR3 больше не будет доступна в App Store или Google Play для новых игроков. Если вы скачивали игру ранее, вы можете повторно загрузить ее из своей библиотеки приложений до 19 марта 2026 года.

Что произойдет с моими покупками?

Все покупки, сделанные до 18 декабря 2025 года, будут доступны до 19 марта 2026 года. После этого в RR3 больше нельзя будет играть, а срок действия неиспользованной валюты истечет. Мы рекомендуем потратить вашу валюту до 19 марта 2026 года.

Мы благодарны вам за то, что вы были увлеченным и преданным своему делу сообществом на протяжении последних двенадцати лет. От имени всех наших партнеров и всей игры мы выражаем вам огромную благодарность!