Hades в антураже китайской мифологии: состоялся анонс рогалика Realm of Ink

Китайское издательство 663 Games и разработчики Leap Studio и Maple Leaf Studio анонсировали рогалик Realm of Ink для консолей и ПК (Steam). Конкретные консоли не были названы. Ее запуск состоится в 2024 году.

Во время охоты на коварного демона Лиса героиня и мастер меча Рэд обнаруживает, что она - вымышленный персонаж сборника рассказов Realm of Ink. Только раскрыв мрачные тайны Духа Книги, Рэд узнает правду о своем существовании и бросит вызов судьбе.

Сюжет разворачивается в виртуальном королевстве под названием "Царстве Чернил", жители которого неосознанно существуют как вымышленные персонажи в вымышленном мире. Управляемые таинственным Духом Книги, они послушно следуют предначертанным судьбам, не обращая внимания на цикличность своей жизни.