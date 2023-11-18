Hades в антураже китайской мифологии: состоялся анонс рогалика Realm of Ink

Китайское издательство 663 Games и разработчики Leap Studio и Maple Leaf Studio анонсировали рогалик Realm of Ink для консолей и ПК (Steam). Конкретные консоли не были названы. Ее запуск состоится в 2024 году.
Во время охоты на коварного демона Лиса героиня и мастер меча Рэд обнаруживает, что она - вымышленный персонаж сборника рассказов Realm of Ink. Только раскрыв мрачные тайны Духа Книги, Рэд узнает правду о своем существовании и бросит вызов судьбе.
Сюжет разворачивается в виртуальном королевстве под названием "Царстве Чернил", жители которого неосознанно существуют как вымышленные персонажи в вымышленном мире. Управляемые таинственным Духом Книги, они послушно следуют предначертанным судьбам, не обращая внимания на цикличность своей жизни.
«— дашь списать? — да, только не списывай точь-в-точь»
Сколько можно срать этими ублюдскими рогаликами с метроидваниями. Где нормальные игры для развлечения, а не дроча
а чем такие игры не угодили? некоторым гораздо приятнее играть такие чем в какую то онлайн помойку
Классический китайский клон более успешной игры.
Лучше ещё раз Hades пройти.
Мои глаза
Такие чистые как небо
А некогда считали раковой опухолью индустрии королевские битвы...вот они, новые (старые) опухоли - одноклеточные соусы, метроидвании и рогалики