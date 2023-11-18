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Realm of Ink TBA
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Hades в антураже китайской мифологии: состоялся анонс рогалика Realm of Ink

butcher69

Китайское издательство 663 Games и разработчики Leap Studio и Maple Leaf Studio анонсировали рогалик Realm of Ink для консолей и ПК (Steam). Конкретные консоли не были названы. Ее запуск состоится в 2024 году.

Во время охоты на коварного демона Лиса героиня и мастер меча Рэд обнаруживает, что она - вымышленный персонаж сборника рассказов Realm of Ink. Только раскрыв мрачные тайны Духа Книги, Рэд узнает правду о своем существовании и бросит вызов судьбе.

Сюжет разворачивается в виртуальном королевстве под названием "Царстве Чернил", жители которого неосознанно существуют как вымышленные персонажи в вымышленном мире. Управляемые таинственным Духом Книги, они послушно следуют предначертанным судьбам, не обращая внимания на цикличность своей жизни.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
JumbledNorgar

«— дашь списать? — да, только не списывай точь-в-точь»

1
Rageinside

Сколько можно срать этими ублюдскими рогаликами с метроидваниями. Где нормальные игры для развлечения, а не дроча

1
VovanVV1982

а чем такие игры не угодили? некоторым гораздо приятнее играть такие чем в какую то онлайн помойку

1
CAN I HABE PIZZA PLS

Классический китайский клон более успешной игры.

Лучше ещё раз Hades пройти.

0
V3RB

Мои глаза

0
Jarvis666

Такие чистые как небо

1
Executor666

А некогда считали раковой опухолью индустрии королевские битвы...вот они, новые (старые) опухоли - одноклеточные соусы, метроидвании и рогалики

-1