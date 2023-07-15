Фанаты Red Dead Redemption считают, что нашли еще один намек на скорый анонс ремастера/ремейка ©

Red Dead Redemption - одна из самых любимых игр всех времен. Она показала, что Rockstar Games может создать еще одну большую и глубокую игру с открытым миром, не похожую на Grand Theft Auto, но при этом обладающую многими достоинствами, которые делают эту серию успешной. Rockstar продолжила развитие серии в Red Dead Redemption 2, которая отличается невероятной глубиной мира с реалистичной анимацией, NPC и игровыми системами, которые помогают миру ожить. Фанаты надеялись, что Rockstar Games вернется к первой игре и придаст ей новый вид, но спустя пять лет этого так и не произошло.

Тем не менее, появилось множество признаков того, что это может произойти. После нескольких лет слухов о готовящемся ремастере Red Dead Redemption мы получили первый реальный признак того, что это действительно так, в начале этого лета. Новая версия игры получила рейтинг в Корее, что происходит только в том случае, если издатель представляет игру в рейтинговую комиссию. Затем пользователи обратили внимание, что Rockstar обновила изображения достижений. Бывший журналист IGN Колин Мориарти (Colin Moriarty) также подтвердил эти слухи и отметил, что видел доказательства того, что игра существует и может быть представлена уже в августе этого года.

С тех пор поклонники пытаются найти новые признаки, и пользователь videotechx обратил внимание, что с апреля этого года Rockstar не включает Red Dead Redemption ни в одну распродажу, в то время как другие игры Rockstar фигурировали в них. Это примечательно, поскольку до этого вестерн практически всегда присутствовал на подобных акциях.

Чтобы подлить масла в огонь циркулирующих слухов о ремасте/ремейке Red Dead Redemption, Rockstar решила не включать версию для Xbox 360 в две последние специальные акции распродаж, начиная с апреля 2023 года.

Может быть, это просто странное совпадение? Возможно, но для одной из самых любимых игр разработчика это было бы странным упущением. Возможно, Rockstar не хочет, чтобы многие покупали игру в данный момент, так как она готовится к переизданию и предпочла бы, чтобы люди купили новую версию.