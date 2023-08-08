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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 776 оценок

Оригинальную Red Dead Redemption сравнили с переизданием, а игроки утопили анонсирующий трейлер в дизлайках

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butcher69
Новости

Компания Rockstar преподнесла неприятный сюрприз, представив переиздание Red Dead Redemption и вместо полноценного ремастера/ремейка разработчики предпочли сделать простой порт, который выйдет на PlayStation 4 и Nintendo Switch.

В течение нескольких недель появлялись неподтвержденные сообщения о том, что игра, дебютировавшая в 2010 году, должна вернуться. В последнее время на сайте Rockstar появились сообщения о том, что игра может выйти на Nintendo Switch, однако некоторые зрители полагали, что релиз состоится на всех платформах, в том числе и ПК.

Разработчики пошли по простому пути, выпустив Red Dead Redemption на PlayStation 4 - благодаря обратной совместимости игра будет работать и на PlayStation 5. Однако об обновлениях ничего не говорится - напомним, что оригинальная игра доступна аналогичным способом и на Xbox Series X|S.

Rockstar показала, как выглядит Red Dead Redemption на PlayStation 4, но мы также получили небольшой трейлер версии для Nintendo Switch. В результате появились сравнения, демонстрирующие различия в релизах.

На первом видео игру сравнили на Xbox One (работает по обратной совместимости) и PS4.

Во втором ролике игру сравнили на Nintnedo Switch и Xbox Series X (работает по обратной совместимости).

В этом ролике сравнили оригинал на Xbox 360 и версию для Nintendo Switch.

Игра поступит в цифровую продажу 17 августа, а физическое издание дебютирует 13 октября.

Говоря об анонсе, нельзя обойти вниманием вопрос о негативном приеме игры игроками. Некоторые поклонники опытной студии ожидали полного обновления. Официальные кадры уже собрали более 77 000 дизлайков

Помимо отсутствия значимых обновлений, поклонников расстраивает цена в 50 долларов. Несмотря на отличный геймплей и сюжет, Red Dead Redemption была выпущена более 13 лет назад.

Таким образом, Rockstar Games требует почти полную цену за игру десятилетней давности. С другой стороны, Red Dead Redemption уже доступна пользователям Xbox через обратную совместимость.

Во время распродаж на Xbox игру можно приобрести менее чем за 10 долларов, и эта версия включает в себя более высокое разрешение. Будут ли подобные функции в новом порте, пока неизвестно, но анонс не внушает особого доверия.

ПК-геймеры также расстроены. Red Dead Redemption требует эмуляции для игры на этой платформе, и многие надеялись, что студия выпустит родную версию для многочисленной аудитории этой платформы.

13
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
CallXO3

Или Rockstar так заняты разработкой GTA VI, что им просто плевать на свои старые игры или стоит начать опасаться за качество "Великого автоугонщика"

13
TheLokich

Второе более обьективно по многим причинам.

1
Madfury

Они кинули РДР2 и онлайн её часть в полной жопе. Опасаться стОит. У них творческая импотенция, судя по РДО и новому контенту, который выходил + какие-то слишком тупые решения, чтобы исключительно рубить бабло.

2
Ely Maze

просто люди сами напридумывали что типа ремейк будет и все такое а теперь недовольны

7
Людовед

Согласен - людям вкинули дезинформацию, а они и рады были поверить в неё.

Как писал Александр Сергеевич Пушкин - "Ах, обмануть меня не трудно - я сам обманываться рад".

4
Rorschach93

ремастер на ПК, ПС5, ХСХ ждали

1
Ashley33 Rorschach93

вообще то ждали римейк, на движке рдр2

0
Rorschach93 Ashley33

а не жирно ждали ? На ПК вообще не выходила

0
saa0891
4
HellowRainbow

Тут мокрица должна быть. Или лемминг

-1
брaтанчик

60 FPS я так понимаю не будет

2
Людовед

60 FPS в игре с открытым миром? На Nintendo Switch?

Скорее всего, даже на "плойке" сохранится лок на тридцатку.

1
Леха Уэст

Хехе, то чувство когда ты прошёл игру на эмуляторе, а люди всё ещё ждут ремастер или ремейк. А так честно сказать, эта часть РДР не стоит того, чтобы ждать ремастер. Игра очень сильно затянута, вырезать миссии с Мексикой и эта часть не особо много потеряет. А сюжет можно уложить в 3 предложения. Игре нужен полноценный ремейк.

2
Rorschach93

нет, а эмули сраные костыли для мажорских компов, родители накупили чадам, те и геройствуют

-3
kolinmah

Сделали бы лучше римейк с вырезанием хотя бы 30% сюжета.

-2
GorthaurCruel Rorschach93

Ну, если уж в сознательном возрасте ты не можешь заработать 100-200к на комп то это только твои проблемы, а уж завидовать детям с родителями побогаче - последнее дело

0
Rorschach93 GorthaurCruel

иди бля и заработой, а не умничай со сказками от ворующих родаков!

0
tvorog8088

После провальных ремастеров 3х частей гта, тут может быть то же самое.

2
dimon10dd

ну тогда она и нафиг не нужна раз на пк не выйдет

1
Валерий Юриков

Ничего, люди схавают, привыкли последнее время навозом питаться, еще и вылижут всё "рокам". Из-за тупых фанатов, некоторых одаренных личностей которые пытаются найти оправдание для чужих людей и отсутствия здравой критики студии потеряли всякий страх

1
PersonaR8

Как обычно, просрали всё освещение.

1
Dakini

70 тыс дизлайков это хорошо, даёшь пару лямов?

1
TheAlphaFixX

И видео от какого то поца навалившего что-то типа графического мода уже считается переизданием ? Автора статьи на мыло!

0
Кей Овальд

Правильно делают, что топят.

0
Cmok

Если честно игра так себе, на фоне rdr 2 , это как небо и земля, тратить силы на ремастер рокстар не стали просто, лучше rdr 3 начать делать.

0
kolinmah

Ассеты есть, озвучка есть. Что мешает раскоряк сделать римейк-то?

0
Rorschach93

хватит их сравнивать, первая шедевр

0
xXHASLXx

По сути ничего не изменилось. Оригинал более светлее выглядит, лохмастер темнее. Яркость подъубавили.Пиплы схавают и за 100 баксов))))

0
alexanderfox

Здесь есть ключевой момент ,они не сделали или не объявили издание на PS5 и конечно же ПК?Почему только ПС4( ведь устаревшая же платформа) и Switch и 17 августа не конец месяца. А а рокстары говорили о конце месяца...значит объявят ремастер как минимум на Gamescom.

-1
YouTube_GamesTezi

Погодите чуток, будет официальный РДР1 для ПК и ПС5, это же очевидно.

-1
Madfury

Странно, ГТА 5 покупают по фуллпрайсу и поддерживают онлайн, а РДР не хотят? :D Кушайте, дети, платите муд@кам.

-1
real19911

кто то им обещал ремейк что ли? это порт и все, даже не ремастер, но нытье уже началось..

-2
Rorschach93

не завезли на актуальные платформы, особенно ПК

0
real19911 Rorschach93

а могли бы денег срубить

0
Rorschach93 real19911

та да, олени, назло маме отморозят уши

0
Xndr DeKoz

сравнили жопу с пальцем

-2