Оригинальную Red Dead Redemption сравнили с переизданием, а игроки утопили анонсирующий трейлер в дизлайках

Компания Rockstar преподнесла неприятный сюрприз, представив переиздание Red Dead Redemption и вместо полноценного ремастера/ремейка разработчики предпочли сделать простой порт, который выйдет на PlayStation 4 и Nintendo Switch.
В течение нескольких недель появлялись неподтвержденные сообщения о том, что игра, дебютировавшая в 2010 году, должна вернуться. В последнее время на сайте Rockstar появились сообщения о том, что игра может выйти на Nintendo Switch, однако некоторые зрители полагали, что релиз состоится на всех платформах, в том числе и ПК.
Разработчики пошли по простому пути, выпустив Red Dead Redemption на PlayStation 4 - благодаря обратной совместимости игра будет работать и на PlayStation 5. Однако об обновлениях ничего не говорится - напомним, что оригинальная игра доступна аналогичным способом и на Xbox Series X|S.
Rockstar показала, как выглядит Red Dead Redemption на PlayStation 4, но мы также получили небольшой трейлер версии для Nintendo Switch. В результате появились сравнения, демонстрирующие различия в релизах.
На первом видео игру сравнили на Xbox One (работает по обратной совместимости) и PS4.
Во втором ролике игру сравнили на Nintnedo Switch и Xbox Series X (работает по обратной совместимости).
В этом ролике сравнили оригинал на Xbox 360 и версию для Nintendo Switch.
Игра поступит в цифровую продажу 17 августа, а физическое издание дебютирует 13 октября.
Говоря об анонсе, нельзя обойти вниманием вопрос о негативном приеме игры игроками. Некоторые поклонники опытной студии ожидали полного обновления. Официальные кадры уже собрали более 77 000 дизлайков
Помимо отсутствия значимых обновлений, поклонников расстраивает цена в 50 долларов. Несмотря на отличный геймплей и сюжет, Red Dead Redemption была выпущена более 13 лет назад.
Таким образом, Rockstar Games требует почти полную цену за игру десятилетней давности. С другой стороны, Red Dead Redemption уже доступна пользователям Xbox через обратную совместимость.
Во время распродаж на Xbox игру можно приобрести менее чем за 10 долларов, и эта версия включает в себя более высокое разрешение. Будут ли подобные функции в новом порте, пока неизвестно, но анонс не внушает особого доверия.
ПК-геймеры также расстроены. Red Dead Redemption требует эмуляции для игры на этой платформе, и многие надеялись, что студия выпустит родную версию для многочисленной аудитории этой платформы.
Или Rockstar так заняты разработкой GTA VI, что им просто плевать на свои старые игры или стоит начать опасаться за качество "Великого автоугонщика"
Второе более обьективно по многим причинам.
Они кинули РДР2 и онлайн её часть в полной жопе. Опасаться стОит. У них творческая импотенция, судя по РДО и новому контенту, который выходил + какие-то слишком тупые решения, чтобы исключительно рубить бабло.
просто люди сами напридумывали что типа ремейк будет и все такое а теперь недовольны
Согласен - людям вкинули дезинформацию, а они и рады были поверить в неё.
Как писал Александр Сергеевич Пушкин - "Ах, обмануть меня не трудно - я сам обманываться рад".
ремастер на ПК, ПС5, ХСХ ждали
вообще то ждали римейк, на движке рдр2
а не жирно ждали ? На ПК вообще не выходила
Тут мокрица должна быть. Или лемминг
60 FPS я так понимаю не будет
60 FPS в игре с открытым миром? На Nintendo Switch?
Скорее всего, даже на "плойке" сохранится лок на тридцатку.
Хехе, то чувство когда ты прошёл игру на эмуляторе, а люди всё ещё ждут ремастер или ремейк. А так честно сказать, эта часть РДР не стоит того, чтобы ждать ремастер. Игра очень сильно затянута, вырезать миссии с Мексикой и эта часть не особо много потеряет. А сюжет можно уложить в 3 предложения. Игре нужен полноценный ремейк.
нет, а эмули сраные костыли для мажорских компов, родители накупили чадам, те и геройствуют
Сделали бы лучше римейк с вырезанием хотя бы 30% сюжета.
Ну, если уж в сознательном возрасте ты не можешь заработать 100-200к на комп то это только твои проблемы, а уж завидовать детям с родителями побогаче - последнее дело
иди бля и заработой, а не умничай со сказками от ворующих родаков!
После провальных ремастеров 3х частей гта, тут может быть то же самое.
ну тогда она и нафиг не нужна раз на пк не выйдет
Ничего, люди схавают, привыкли последнее время навозом питаться, еще и вылижут всё "рокам". Из-за тупых фанатов, некоторых одаренных личностей которые пытаются найти оправдание для чужих людей и отсутствия здравой критики студии потеряли всякий страх
Как обычно, просрали всё освещение.
70 тыс дизлайков это хорошо, даёшь пару лямов?
И видео от какого то поца навалившего что-то типа графического мода уже считается переизданием ? Автора статьи на мыло!
Правильно делают, что топят.
Если честно игра так себе, на фоне rdr 2 , это как небо и земля, тратить силы на ремастер рокстар не стали просто, лучше rdr 3 начать делать.
Ассеты есть, озвучка есть. Что мешает раскоряк сделать римейк-то?
хватит их сравнивать, первая шедевр
По сути ничего не изменилось. Оригинал более светлее выглядит, лохмастер темнее. Яркость подъубавили.Пиплы схавают и за 100 баксов))))
Здесь есть ключевой момент ,они не сделали или не объявили издание на PS5 и конечно же ПК?Почему только ПС4( ведь устаревшая же платформа) и Switch и 17 августа не конец месяца. А а рокстары говорили о конце месяца...значит объявят ремастер как минимум на Gamescom.
Погодите чуток, будет официальный РДР1 для ПК и ПС5, это же очевидно.
Странно, ГТА 5 покупают по фуллпрайсу и поддерживают онлайн, а РДР не хотят? :D Кушайте, дети, платите муд@кам.
кто то им обещал ремейк что ли? это порт и все, даже не ремастер, но нытье уже началось..
не завезли на актуальные платформы, особенно ПК
а могли бы денег срубить
та да, олени, назло маме отморозят уши
сравнили жопу с пальцем