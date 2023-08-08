Оригинальную Red Dead Redemption сравнили с переизданием, а игроки утопили анонсирующий трейлер в дизлайках ©

Компания Rockstar преподнесла неприятный сюрприз, представив переиздание Red Dead Redemption и вместо полноценного ремастера/ремейка разработчики предпочли сделать простой порт, который выйдет на PlayStation 4 и Nintendo Switch.

В течение нескольких недель появлялись неподтвержденные сообщения о том, что игра, дебютировавшая в 2010 году, должна вернуться. В последнее время на сайте Rockstar появились сообщения о том, что игра может выйти на Nintendo Switch, однако некоторые зрители полагали, что релиз состоится на всех платформах, в том числе и ПК.

Разработчики пошли по простому пути, выпустив Red Dead Redemption на PlayStation 4 - благодаря обратной совместимости игра будет работать и на PlayStation 5. Однако об обновлениях ничего не говорится - напомним, что оригинальная игра доступна аналогичным способом и на Xbox Series X|S.

Rockstar показала, как выглядит Red Dead Redemption на PlayStation 4, но мы также получили небольшой трейлер версии для Nintendo Switch. В результате появились сравнения, демонстрирующие различия в релизах.

На первом видео игру сравнили на Xbox One (работает по обратной совместимости) и PS4.

Во втором ролике игру сравнили на Nintnedo Switch и Xbox Series X (работает по обратной совместимости).

В этом ролике сравнили оригинал на Xbox 360 и версию для Nintendo Switch.

Игра поступит в цифровую продажу 17 августа, а физическое издание дебютирует 13 октября.

Говоря об анонсе, нельзя обойти вниманием вопрос о негативном приеме игры игроками. Некоторые поклонники опытной студии ожидали полного обновления. Официальные кадры уже собрали более 77 000 дизлайков

Помимо отсутствия значимых обновлений, поклонников расстраивает цена в 50 долларов. Несмотря на отличный геймплей и сюжет, Red Dead Redemption была выпущена более 13 лет назад.

Таким образом, Rockstar Games требует почти полную цену за игру десятилетней давности. С другой стороны, Red Dead Redemption уже доступна пользователям Xbox через обратную совместимость.

Во время распродаж на Xbox игру можно приобрести менее чем за 10 долларов, и эта версия включает в себя более высокое разрешение. Будут ли подобные функции в новом порте, пока неизвестно, но анонс не внушает особого доверия.

ПК-геймеры также расстроены. Red Dead Redemption требует эмуляции для игры на этой платформе, и многие надеялись, что студия выпустит родную версию для многочисленной аудитории этой платформы.