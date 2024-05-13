Похоже, что Rockstar готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК

Известный инсайдер и датамайнер Tez2, специализирующийся на играх Rockstar Games, сегодня сообщил о находке в файлах официального сайта издателя упоминание ПК-версии Red Dead Redemption.
Он опубликовал скриншот с описанием переменных RDR_Product Promotion_Intro_Body и RDR_Product Promotion_Intro_Long Title, что, согласно ему, указывает на то, что RDR станет доступна на ПК. Вместе с базовой игрой на PC выйдет дополнение Undead Nightmare.
Датамайнер не смог назвать ни даты выхода, ни даты анонса. Но с учетом предстоящих крупных игровых презентаций это может состояться уже скоро. Не стоит забывать и о том, что релиз Red Dead Redemption состоялся 18 мая 2010 года, и возможно, Rockstar Games планирует представить этот релиз к 14-летию игры.
В августе 2023 года Rockstar выпустила Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch с некоторыми техническими улучшениями и поддержкой субтитров на русском языке.
Я про РС версию уже с самого выхода слышу, вот только никак не выйдет. Но если все таки это случится, то круто.
Так там и управление совсем другое. Это не как в РДР 2.
Под клаво-мышь оно не заточено.
что ты несешь...игры на пк разрабатывают, даже под телефоны ахаха
Управление как в любой другой гта. Да хоть четвёрки например. Че там затачивать то?
В двойке гораздо больше всяких кнопок в этом плане.
Ты сбрендил? Я играл на пс4 и это невозможно. Ужасное, заторможенное управление и в сочетании с 30 фпс, ты как будто в кисель играешь. Ну или врубаешь доводку и игра сама за тебя играет, гадость. На мышке в сотню раз удобнее.
Ну и на ПК можно геймпад подключить, держу в курсе
Давно пора,хул* ты так долго!
Согласен
И они выпустят версию под ПК с учетом изменений за 14 лет или прям вот "ту самую", древнюю как г"вно мамонта, с кубическим графонием?
Максимум текстуры через нейронку апскейлнут. В совсем идеальном случае завезут поддержку ультравайд разрешений
Так они для PS5 для которой всегда стараются выпустить лучше ,скипнули порт для 4ки,вряд ли они будут заморачиваться для PC ,😶🌫️гады
Ничего они не будут делать.Скотчем, пластилином закрепят, грязной тряпочкой протрут и в путь.
ну слушай, хоть и дефинитив захейтили, но по графону там вопросов нет) а играм уже больше 20 лет было, эта вообще свежая, в гта 4 играл недавно, графон не изменился даже
Какой качественный сочный ремастер Вайс Сити они выпустили, так что ждем в лучших традициях RS - тонна багов при ужасной оптимизации. ))
Бл* только недавно прошел на эмуляторе((лл
Разницы прям большой не будет😅
так и не смог запустить там клаву мышь, а на геймпаде не нашел кнопку стрельбы ахахах
Хах, жиза. Ещё и 3 месяцев не прошло, как закончил.
они уже 10 лет "планируют" ахахах
Опять таки, по словам инсайдеров.
В Азкабане?
Опять наймут криворуких бездарей, парковщиков, доставщиков воды - заплатят им пару баксов и на прилавок.
Когда такое было?
Классическая трилогия ГТА,Булли,ГТА 4
сделают через эмулятор Yuzu и продадут .профт
Уже сто раз прошли все на эмуляторе, кому надо было
не у всех такие мощности есть
Для современных PC-портов машины-то помощнее нужны будут.
ну если оптимизации нет то конечно и то это не поможет
как там танцы с бубном с управлениеи мышью?
Настолько им "наплевать" на ПК, что в РДР 2 завезли длсс и фср после релиза, а фср даже обновили до более новой версии не так давно
фср 3 вышел там бро ?
Нет, его не добавили
Игра давно уже заслуживает выхода на PC, тем более, все остальные знаковые игры от Rockstar давно вышли там. Ждём и надеемся
Midnight club L.a не вышла
новая будет, выйдет.
Есть эта игра на коробке, но на ПК будет 60 FPS и русификатор. Так что ждем.
Ох и разочаруются сейчас большинство первой частью.
учитывая, как нитакусики восхищаются унылейшей второй частью, то и первую схавают
на графон не смотрю.
в первой хоть дуэли есть, во второй так и не нашел :(
Дело не в нём, хоть и тоже роляет. Тут скорей наполняемость и разнообразие слабоваты.
я лично буду ждать
Порт свича выпустят )
Давно пора
Прошёл пару лет назад на эмуляторе, ну такое, со второй не сравнится. Очень похожа на гтаСА только про ковбоев
Кто-то еще ждет RDR 1 на пк?
Долго ж они этой идеей "разрождались"...
И скорее всего как не прискорбно они её опять же "Денуво" оснастят и опять господам пиратам ждать N-ное количество времени для того чтобы оценить данный шедевр...
рдр2 НЕ была защищена денувой
небось опять надо для минемалок - 4090.
Ты че обкуренный?
нет щяс - на высоких не с фига- будет 2070 в фулл хд- вот увидите.
апскейлы есть, у меня 3080, обновляться нет смысла, 2к моник, старфилд 130+ в городе (фср3 + генерация)
Если в таком же виде, как недавно на PS4, то лучше не надо !)))
Никогда такого не было и вот опять. Сколько лет уже ходят слухи о ПК-версии первой Red Dead Redemption и столько же, слухи остаются слухами. Боюсь, что и в этот раз, дальше слухов дело не зайдёт, но рад буду ошибиться.
Уже нет смысла. Давно ради интереса запускал на эмуляторе свитча на пк. У меня игра шла в фул шд 60 фпс. Причем железо хоть и топовое было, но этому железу уже с десяток годов стукнуло. В общем побаловался в игре. Пару миссий прошел и бросил. Давно на хбокс прошел.
На эмуляторах все стабильно работает) // Георгий Филиппов
Ага, и выйдет на ПК в один день с бладборном...
Вот будет прикол, если RDR реально выйдет на PC и окажется, что её перевели на UE5 ))
Пора бы заканчивать перевыпускать старый хлам, а заниматься новыми вселенными
Наконец то печки по своей мощности достигли уровня коносоли 2006 года и могут запустить игру 2010 года.
долборуб, наконец то консоли могут в 60 (нет))))
Нуу анартеды идут в 60. Так что да)
А печка может в оптимизацию? И когда каждый релиз на печке перестанет напоминать цирк шапито?
если у тебя не может, лок на 30, и играй как на консоли.
Если на печке поставить лок на 30 ощущаться будет на 10.
Время пришло пекоте приобщиться к шедевру
Х**я унылая была шедевров?🤔🤔🤔 // Mikhail Tsyganov
Вроде речь не про Элдел Ринг
Про рдр 1, унылое уныние еще поискать. // Mikhail Tsyganov
Таки сядешь проходить Марио?:)
Кто хотел уже давно на консолях прошел , они бы её ещё лет через 10 на ПК бы выпустили 🤔 // Роман Пяткин
игра 2010 года, держу в курсе.
а они ещё и не выпустили, так то мб и через 10 лет
Надеюсь защита будет как и у 2 части и ее не взломают для нищих пиратов минимум год
Тебя корежит от того что кто-то поиграет бесплатно?🤣
Сказал такой же нищий пират, который побежит в день релиза на трекер)
Хотя можно было и не спрашивать.
Тебя корежит что не сможешь поиграть бесплатно? Ну ничего, 70$ не такие большие деньги за ААА игру
Уже прошли на эмуляторе yuzu, а она работает хорошо, даже на слабом пк. Так что твоя защита нафиг не впёрся.