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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 1 950 оценок

Похоже, что Rockstar готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК

butcher69
Новости

Известный инсайдер и датамайнер Tez2, специализирующийся на играх Rockstar Games, сегодня сообщил о находке в файлах официального сайта издателя упоминание ПК-версии Red Dead Redemption.

Он опубликовал скриншот с описанием переменных RDR_Product Promotion_Intro_Body и RDR_Product Promotion_Intro_Long Title, что, согласно ему, указывает на то, что RDR станет доступна на ПК. Вместе с базовой игрой на PC выйдет дополнение Undead Nightmare.

Датамайнер не смог назвать ни даты выхода, ни даты анонса. Но с учетом предстоящих крупных игровых презентаций это может состояться уже скоро. Не стоит забывать и о том, что релиз Red Dead Redemption состоялся 18 мая 2010 года, и возможно, Rockstar Games планирует представить этот релиз к 14-летию игры.

В августе 2023 года Rockstar выпустила Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch с некоторыми техническими улучшениями и поддержкой субтитров на русском языке.

58
82
Комментарии: 82
Ваш комментарий
Predator556

Я про РС версию уже с самого выхода слышу, вот только никак не выйдет. Но если все таки это случится, то круто.

24
SoRaS3

Так там и управление совсем другое. Это не как в РДР 2.

Под клаво-мышь оно не заточено.

-18
КристианПобединский SoRaS3

что ты несешь...игры на пк разрабатывают, даже под телефоны ахаха

-2
Pravdarub SoRaS3

Управление как в любой другой гта. Да хоть четвёрки например. Че там затачивать то?

В двойке гораздо больше всяких кнопок в этом плане.

1
кум кумич SoRaS3

Ты сбрендил? Я играл на пс4 и это невозможно. Ужасное, заторможенное управление и в сочетании с 30 фпс, ты как будто в кисель играешь. Ну или врубаешь доводку и игра сама за тебя играет, гадость. На мышке в сотню раз удобнее.

Ну и на ПК можно геймпад подключить, держу в курсе

0
Ecifgost YouTube

Давно пора,хул* ты так долго!

13
Jokernet

Согласен

0
Oscilograf

И они выпустят версию под ПК с учетом изменений за 14 лет или прям вот "ту самую", древнюю как г"вно мамонта, с кубическим графонием?

10
Stas776

Максимум текстуры через нейронку апскейлнут. В совсем идеальном случае завезут поддержку ультравайд разрешений

5
Filka77

Так они для PS5 для которой всегда стараются выпустить лучше ,скипнули порт для 4ки,вряд ли они будут заморачиваться для PC ,😶‍🌫️гады

1
Lvinomord

Ничего они не будут делать.Скотчем, пластилином закрепят, грязной тряпочкой протрут и в путь.

0
КристианПобединский

ну слушай, хоть и дефинитив захейтили, но по графону там вопросов нет) а играм уже больше 20 лет было, эта вообще свежая, в гта 4 играл недавно, графон не изменился даже

0
Rus Gayn

Какой качественный сочный ремастер Вайс Сити они выпустили, так что ждем в лучших традициях RS - тонна багов при ужасной оптимизации. ))

0
goodneighbor

Бл* только недавно прошел на эмуляторе((лл

5
mariol

Разницы прям большой не будет😅

1
КристианПобединский

так и не смог запустить там клаву мышь, а на геймпаде не нашел кнопку стрельбы ахахах

0
ratte88

Хах, жиза. Ещё и 3 месяцев не прошло, как закончил.

0
КристианПобединский

они уже 10 лет "планируют" ахахах

2
StarDNikolaevich

Опять таки, по словам инсайдеров.

0
WolksVagen
1
BrokVud

В Азкабане?

0
Lvinomord

Опять наймут криворуких бездарей, парковщиков, доставщиков воды - заплатят им пару баксов и на прилавок.

1
Darkaind

Когда такое было?

0
Lvinomord Darkaind

Классическая трилогия ГТА,Булли,ГТА 4

0
vertehwost

сделают через эмулятор Yuzu и продадут .профт

1
WeLoveEpicGames

Уже сто раз прошли все на эмуляторе, кому надо было

0
Никита Дроздоvv

не у всех такие мощности есть

0
Tiger Goose Никита Дроздоvv

Для современных PC-портов машины-то помощнее нужны будут.

2
Никита Дроздоvv Tiger Goose

ну если оптимизации нет то конечно и то это не поможет

0
SkyraX

как там танцы с бубном с управлениеи мышью?

0
Комментарий удален
Stas776

Настолько им "наплевать" на ПК, что в РДР 2 завезли длсс и фср после релиза, а фср даже обновили до более новой версии не так давно

1
КристианПобединский Stas776

фср 3 вышел там бро ?

0
Stas776 КристианПобединский

Нет, его не добавили

0
Artery Kaulitz

Игра давно уже заслуживает выхода на PC, тем более, все остальные знаковые игры от Rockstar давно вышли там. Ждём и надеемся

0
crim11

Midnight club L.a не вышла

2
КристианПобединский crim11

новая будет, выйдет.

0
Евгений Кондратенко

Есть эта игра на коробке, но на ПК будет 60 FPS и русификатор. Так что ждем.

0
spaMER_ID

Ох и разочаруются сейчас большинство первой частью.

0
Александр Назарко

учитывая, как нитакусики восхищаются унылейшей второй частью, то и первую схавают

-9
jax baron

на графон не смотрю.

0
КристианПобединский

в первой хоть дуэли есть, во второй так и не нашел :(

0
spaMER_ID jax baron

Дело не в нём, хоть и тоже роляет. Тут скорей наполняемость и разнообразие слабоваты.

0
Никита Дроздоvv

я лично буду ждать

0
xion76

Порт свича выпустят )

0
Челодой моловек 94

Давно пора

0
Lenyaants

Прошёл пару лет назад на эмуляторе, ну такое, со второй не сравнится. Очень похожа на гтаСА только про ковбоев

0
Денис Исламов

Кто-то еще ждет RDR 1 на пк?

0
Лев Левин

Долго ж они этой идеей "разрождались"...
И скорее всего как не прискорбно они её опять же "Денуво" оснастят и опять господам пиратам ждать N-ное количество времени для того чтобы оценить данный шедевр...

-1
SkyraX

рдр2 НЕ была защищена денувой

0
jax baron

небось опять надо для минемалок - 4090.

-1
Евгений Кондратенко

Ты че обкуренный?

0
jax baron Евгений Кондратенко

нет щяс - на высоких не с фига- будет 2070 в фулл хд- вот увидите.

0
КристианПобединский jax baron

апскейлы есть, у меня 3080, обновляться нет смысла, 2к моник, старфилд 130+ в городе (фср3 + генерация)

0
Jay C

Если в таком же виде, как недавно на PS4, то лучше не надо !)))

-1
StarDNikolaevich

Никогда такого не было и вот опять. Сколько лет уже ходят слухи о ПК-версии первой Red Dead Redemption и столько же, слухи остаются слухами. Боюсь, что и в этот раз, дальше слухов дело не зайдёт, но рад буду ошибиться.

-1
ILIA_1992

Уже нет смысла. Давно ради интереса запускал на эмуляторе свитча на пк. У меня игра шла в фул шд 60 фпс. Причем железо хоть и топовое было, но этому железу уже с десяток годов стукнуло. В общем побаловался в игре. Пару миссий прошел и бросил. Давно на хбокс прошел.

-1
Пользователь ВКонтакте

На эмуляторах все стабильно работает) // Георгий Филиппов

-2
ololosh6

Ага, и выйдет на ПК в один день с бладборном...

-2
Grandshot

Вот будет прикол, если RDR реально выйдет на PC и окажется, что её перевели на UE5 ))

-2
Kot9ipa12392

Пора бы заканчивать перевыпускать старый хлам, а заниматься новыми вселенными

-3
Pravdarub

Наконец то печки по своей мощности достигли уровня коносоли 2006 года и могут запустить игру 2010 года.

-5
negativ...

долборуб, наконец то консоли могут в 60 (нет))))

1
Pravdarub negativ...

Нуу анартеды идут в 60. Так что да)

А печка может в оптимизацию? И когда каждый релиз на печке перестанет напоминать цирк шапито?

-4
negativ... Pravdarub

если у тебя не может, лок на 30, и играй как на консоли.

0
Pravdarub negativ...

Если на печке поставить лок на 30 ощущаться будет на 10.

-2
Гемор

Время пришло пекоте приобщиться к шедевру

-6
Пользователь ВКонтакте

Х**я унылая была шедевров?🤔🤔🤔 // Mikhail Tsyganov

-5
Stas776 Пользователь ВКонтакте

Вроде речь не про Элдел Ринг

1
Пользователь ВКонтакте Stas776

Про рдр 1, унылое уныние еще поискать. // Mikhail Tsyganov

-7
Oscilograf

Таки сядешь проходить Марио?:)

0
Пользователь ВКонтакте

Кто хотел уже давно на консолях прошел , они бы её ещё лет через 10 на ПК бы выпустили 🤔 // Роман Пяткин

-6
КристианПобединский

игра 2010 года, держу в курсе.

0
-zotik-

а они ещё и не выпустили, так то мб и через 10 лет

0
chaospaladin

Надеюсь защита будет как и у 2 части и ее не взломают для нищих пиратов минимум год

-30
Evil in the flеsh

Тебя корежит от того что кто-то поиграет бесплатно?🤣

1
Евгений Кондратенко

Сказал такой же нищий пират, который побежит в день релиза на трекер)

1
Evil in the flеsh Evil in the flеsh

Хотя можно было и не спрашивать.

1
chaospaladin Evil in the flеsh

Тебя корежит что не сможешь поиграть бесплатно? Ну ничего, 70$ не такие большие деньги за ААА игру

-8
ugf16349

Уже прошли на эмуляторе yuzu, а она работает хорошо, даже на слабом пк. Так что твоя защита нафиг не впёрся.

0