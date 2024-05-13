Похоже, что Rockstar готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК

Известный инсайдер и датамайнер Tez2, специализирующийся на играх Rockstar Games, сегодня сообщил о находке в файлах официального сайта издателя упоминание ПК-версии Red Dead Redemption.

Он опубликовал скриншот с описанием переменных RDR_Product Promotion_Intro_Body и RDR_Product Promotion_Intro_Long Title, что, согласно ему, указывает на то, что RDR станет доступна на ПК. Вместе с базовой игрой на PC выйдет дополнение Undead Nightmare.

Датамайнер не смог назвать ни даты выхода, ни даты анонса. Но с учетом предстоящих крупных игровых презентаций это может состояться уже скоро. Не стоит забывать и о том, что релиз Red Dead Redemption состоялся 18 мая 2010 года, и возможно, Rockstar Games планирует представить этот релиз к 14-летию игры.

В августе 2023 года Rockstar выпустила Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch с некоторыми техническими улучшениями и поддержкой субтитров на русском языке.