Red Dead Redemption на ПК в ближайшее время ждать не стоит, утверждает инсайдер

В начале этого месяца по сети начали распространяться весьма обнадеживающие слухи для ПК игроков. Один из авторитетных инсайдеров и даже журналисты сообщали о скором анонсе Red Dead Redemption для цифровых магазинов Steam и Epic Games. Судя по всему, они несколько поспешили с выводами. ПК-версия знаменитого ремастера действительно находится в разработке, однако релиз состоится не скоро.

Пользователь под ником Tez2, который и выступил автором первоначальной утечки, провел дополнительное расследование. Ему удалось найти еще больше доказательств, что студия Rockstar Games всё же готовится выпустить Red Dead Redemption на ПК. На это указывают обновленные файлы лаунчера Rockstar. К сожалению, вместе с этим анализом также стало понятно, что игра доберется до платформы не так быстро, как многие ждали.

По словам инсайдера, обнаруженный код в лаунчере указывает на то, что упоминание Red Dead Redemption для ПК было ошибкой со стороны разработчиков. Вероятно, кто-то в Rockstar слишком рано начал добавлять заполнители для игры в код, когда самой страницы игры или даже её упоминания в лаунчере просто нет.

Tez2 предполагает, что анонса Red Dead Redemption для ПК в ближайшее время всё же не будет. Тем не менее у игры есть все шансы выйти до конца этого года.