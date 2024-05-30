Red Dead Redemption на ПК в ближайшее время ждать не стоит, утверждает инсайдер

В начале этого месяца по сети начали распространяться весьма обнадеживающие слухи для ПК игроков. Один из авторитетных инсайдеров и даже журналисты сообщали о скором анонсе Red Dead Redemption для цифровых магазинов Steam и Epic Games. Судя по всему, они несколько поспешили с выводами. ПК-версия знаменитого ремастера действительно находится в разработке, однако релиз состоится не скоро.
Пользователь под ником Tez2, который и выступил автором первоначальной утечки, провел дополнительное расследование. Ему удалось найти еще больше доказательств, что студия Rockstar Games всё же готовится выпустить Red Dead Redemption на ПК. На это указывают обновленные файлы лаунчера Rockstar. К сожалению, вместе с этим анализом также стало понятно, что игра доберется до платформы не так быстро, как многие ждали.
По словам инсайдера, обнаруженный код в лаунчере указывает на то, что упоминание Red Dead Redemption для ПК было ошибкой со стороны разработчиков. Вероятно, кто-то в Rockstar слишком рано начал добавлять заполнители для игры в код, когда самой страницы игры или даже её упоминания в лаунчере просто нет.
Tez2 предполагает, что анонса Red Dead Redemption для ПК в ближайшее время всё же не будет. Тем не менее у игры есть все шансы выйти до конца этого года.
скорость переобувания инсайдеров зашкаливает
Как уже задолбали с этой игрой на пк, несколько эмулей предлагают идеальный опыт игры на пк кому очень неймется, а рокстарам пора бы уже определиться и либо выпустить, либо сказать уже, что не ждите, все свободны.
нормальные игроки на эмуляторах не играют
Согласен, вот пусть эти "нормальные" дальше в терпилоидах и сидят, выклянчивая ленивый порт допотопной игры.
Ну да 14 лет тянули резину, а чего бы ещё не потянуть. Тем более есть порт этой игры на свич и 4 плойку. А с 4 плойки портануть игру на РС это прям невыполнимая задача. Потому что я очень сомневаюсь, что РС версию пилят с нуля.
🤣
Причина тряски
Да не то чтобы и ждали. Выпускать игру спустя столько времени и вышедший сиквел...кому она уже нужна
Да кому он нужен, слишком устарел уже. А кому сильно надо было поиграли через эмуль