Red Dead Redemption сравнили на консолях PlayStation после обновления с 60 FPS для PS5 ©

ElAnalistaDeBits предлагает нам новое сравнительное видео Red Dead Redemption между PS3, PS4, PS4 Pro и PS5, сделанное после выхода патча 1.03 для версий PlayStation, который добавил 60 кадров в секунду на флагманской консоли Sony.

Как видно из ролика, Red Dead Redemption предлагает разрешение 640p на старой PS3. На PS4 оно повышается до 1080p, а на PS4 Pro и PS5 переходит сразу к 2160p. Частота кадров, напротив, зафиксирована на уровне 30 кадров в секунду, за исключением PS5. Как видно из видеоролика ElAnalistaDeBits, версия для PS5 теперь работает при 60 к/с и разрешении 2160p без особых проблем с производительностью.