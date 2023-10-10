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Red Dead Redemption 18.05.2010
8.9 1 862 оценки

Red Dead Redemption сравнили на консолях PlayStation после обновления с 60 FPS для PS5

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butcher69
Новости

ElAnalistaDeBits предлагает нам новое сравнительное видео Red Dead Redemption между PS3, PS4, PS4 Pro и PS5, сделанное после выхода патча 1.03 для версий PlayStation, который добавил 60 кадров в секунду на флагманской консоли Sony.

Как видно из ролика, Red Dead Redemption предлагает разрешение 640p на старой PS3. На PS4 оно повышается до 1080p, а на PS4 Pro и PS5 переходит сразу к 2160p. Частота кадров, напротив, зафиксирована на уровне 30 кадров в секунду, за исключением PS5. Как видно из видеоролика ElAnalistaDeBits, версия для PS5 теперь работает при 60 к/с и разрешении 2160p без особых проблем с производительностью.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
JIoMTuK

вроде же говорили, что на ps4 pro тоже 60 фпс завезли?

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-zotik-

Мульт в этой игре есть?

-4
Коля Кощей

В новых версиях нет

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