Теперь вы можете играть в Red Dead Redemption с помощью мыши на ПК на эмуляторе Ryujinx

Моддер zhm86 выпустил потрясающий мод для Red Dead Redemption. Теперь вы можете играть в эту игру на своем ПК с помощью Ryujinx, и самое интересное то, что вы можете использовать мышь для управления камерой. Это похоже на любую другую компьютерную игру, в которой вы перемещаете камеру с помощью мыши.

Моддер работает над версией этого мода для Yuzu. Однако он пока недоступен для скачивания. Мало того, аналогичный мод для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom почти готов и выйдет очень скоро.

Вы можете скачать мод по бесплатно прямо с нашего сайта.