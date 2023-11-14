Теперь вы можете играть в Red Dead Redemption с помощью мыши на ПК на эмуляторе Ryujinx

Моддер zhm86 выпустил потрясающий мод для Red Dead Redemption. Теперь вы можете играть в эту игру на своем ПК с помощью Ryujinx, и самое интересное то, что вы можете использовать мышь для управления камерой. Это похоже на любую другую компьютерную игру, в которой вы перемещаете камеру с помощью мыши.
Моддер работает над версией этого мода для Yuzu. Однако он пока недоступен для скачивания. Мало того, аналогичный мод для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom почти готов и выйдет очень скоро.
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Ryujinx Крутой эмуль.
Я взял Mouse2Gamepad_for_Yuzu для зельды, потом перенастроил под RDR и тож имба)
Хах еще в августе это было все сделано и пройдено))))Позднее зажигание?)
В Yuzu итак можно было сделать захват мыши, и использовать её для управления камерой, включив всего одну настройку в эмуляторе. Ну и самое главное, это назначить горячие клавиши, или комбинацию клавиш, для включения и отключения этого режима. Проблема только в том, чтоб настроить нормально управление под себя (и не забывать какая кнопка, и за что она у тебя отвечает) P.S. Для тех кто не верит https://www.youtube.com/watch?v=1olEGk-YnlY