В Red Dead Redemption добавлен режим 60 кадров в секунду на PS5 ©

Летом Red Dead Redemption получила новые версии, и отсутствие режима 60 кадров в секунду на PS4 расстроило игроков, как и отсутствие улучшений для тех, кто играет в нее на консоли PS5.

Через несколько месяцев после запуска от игроков поступают сообщения о том, что Rockstar Games представила возможность играть в Red Dead Redemption со скоростью 60 кадров в секунду на версии для PS4, играемой на PS5, благодаря последнему обновлению, выпущенному для игры.

На Reddit и социальные сети появляются видеоролики игроков, которые установили v1.03 версии Red Dead Redemption для PS4 на PS5 и открывают для себя возможность переключения между 30 и 60 кадрами в секунду, что было одной из наиболее востребованных функций на момент выхода обновлённой версии игры.

Это не делает её столь желанным ремастером или ремейком, о котором просили многие фанаты, но это хорошая функция, если вы собираетесь играть в Red Dead Redemption на последней консоли Sony.