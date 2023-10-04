В Red Dead Redemption добавлен режим 60 кадров в секунду на PS5

Летом Red Dead Redemption получила новые версии, и отсутствие режима 60 кадров в секунду на PS4 расстроило игроков, как и отсутствие улучшений для тех, кто играет в нее на консоли PS5.
Через несколько месяцев после запуска от игроков поступают сообщения о том, что Rockstar Games представила возможность играть в Red Dead Redemption со скоростью 60 кадров в секунду на версии для PS4, играемой на PS5, благодаря последнему обновлению, выпущенному для игры.
На Reddit и социальные сети появляются видеоролики игроков, которые установили v1.03 версии Red Dead Redemption для PS4 на PS5 и открывают для себя возможность переключения между 30 и 60 кадрами в секунду, что было одной из наиболее востребованных функций на момент выхода обновлённой версии игры.
Это не делает её столь желанным ремастером или ремейком, о котором просили многие фанаты, но это хорошая функция, если вы собираетесь играть в Red Dead Redemption на последней консоли Sony.
Ух, ты! Даже страшно представить с каким FPS можно будет запустить игру 2010 года на консолях ещё через 13 лет. Наверное там будет 90 FPS, а может и все 100. Поскорее бы будущее...
РЭжым в 60 фпс!!!
Вот это я понимаю, ТЕХНОЛОГИИ!
возможно когда-нибудь мы дождемся и в RDR2 апдейта для ps5 где будет 60 фпс и чуть меньше мыла... это конечно не дойная корова гта5 которая сменила уже 3 поколения консолей, но тем не менее мы не теряем надежду
Ну это уже два аргумента поиграть на PS5 Это Русский язык и 60 FPS
Выйдет ли первая часть на PC вообще...
вау, как они смогли?
Подумали пади хоть что-то новое продать
воу ) возьму завтра аккаунт на пс 5, я думаю это все равно лучше чем эмулятор на пк, не разу в 1 часть не играл
не лучше
че эмулятор норм работает? на 4090 будет типа лучше пс 5? Просто я думаю пс версия без костылей запустил и играй
PS5 версия и правда без танцев. Запустил и играй. По сути получаете тоже самое, что с эмулятором, только на эмуле просаживается ещё игра.
Там 30 фпс с косяками графики потому эмуль то для детей )))
не понял в смысле для детей?) разве 60 фпс нету в эмуляторе на топ железе?)