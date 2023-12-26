В сеть просочились кадры альфа-версии Red Dead Redemption, которая была запущена на ПК

Утечка исходного кода GTA 5 подарила нам массу интересных вещей. В файлах этой игры удалось обнаружить упоминания других проектов студии Rockstar Games, а также найти планы разработчиков на новые проекты. Анализ данных продолжается, и недавно энтузиастам удалось найти даже кадры ранней версии Red Dead Redemption, а также упоминания о версии игры для ПК.

Как сообщается, опубликованные скриншоты были сделаны на специальной демонстрационной версии Red Dead Redemption, созданной в 2005 году. На тот момент можно считать, что это была альфа-версия полного проекта, включающая лишь модели персонажей и некоторые локации.

Полноценный релиз игры состоялся только в 2010 году, и Rockstar Games потратила на разработку первой Red Dead Redemption более 5 лет. В утечке также упоминается версия игры для ПК. Однако, вероятно, это был лишь тестовый билд проекта для проверки некоторых возможностей движка, а не полноценный порт, на который многие игроки до сих пор надеются.