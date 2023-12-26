В сеть просочились кадры альфа-версии Red Dead Redemption, которая была запущена на ПК

Утечка исходного кода GTA 5 подарила нам массу интересных вещей. В файлах этой игры удалось обнаружить упоминания других проектов студии Rockstar Games, а также найти планы разработчиков на новые проекты. Анализ данных продолжается, и недавно энтузиастам удалось найти даже кадры ранней версии Red Dead Redemption, а также упоминания о версии игры для ПК.
Как сообщается, опубликованные скриншоты были сделаны на специальной демонстрационной версии Red Dead Redemption, созданной в 2005 году. На тот момент можно считать, что это была альфа-версия полного проекта, включающая лишь модели персонажей и некоторые локации.
Полноценный релиз игры состоялся только в 2010 году, и Rockstar Games потратила на разработку первой Red Dead Redemption более 5 лет. В утечке также упоминается версия игры для ПК. Однако, вероятно, это был лишь тестовый билд проекта для проверки некоторых возможностей движка, а не полноценный порт, на который многие игроки до сих пор надеются.
Как это работает вообще? Слили код Гта 5, а инфа про все игры Рокстаров. Даже которые вроде как отменили или не вышли.
Как минимум они на одном движке сделаны, поэтому следы остались в коде...
На эмуляторе сыча в 2к отлично играется даже на 1660s. Порт уже не нужен.
так вот почему она 100 гигов на диске весит xD оптимизация на грани фантастики, надо было еще в игровые файлы пару порнушных фильмов в 8к разрешении закинуть и скрыть чтоб на рекорд пойти и по оптимизации и как следствие по размеру игрульки
В детстве очень любил фильмы в стиле вестерн.Я всегда топил за индейцев а ковбои для меня казались подонками.Ковбои это ведь захватчики чужих территорий они уничтожили всех индейцев отобрали их земли.Почти вся США это бывшая территория индейцев которые жили мирно свой жизнью.У индейцев не было не единого шанса выстоять т.к у них не было огнестрельного оружия они по сути сражались голыми руками.Сражались бесстрашно до конца и вошли в историю как герои.Жаль что нет не одной хорошей игры про индейцев.А могли бы создать очень интересную динамическую атмосферную с классным сюжетом с очень печальной концовкой игру про противостояние индейцев и ковбоев или просто о жизни индейцев.Но как не крути это всё же не значит что мне не нравятся игры про ковбоев.Жду Red Dead Redemption на ПК.
Не знаю, мне конечно рдр2 нравится, но я уже к 32% прохождения игры конкретно устал от неё, а ведь я играл с большими перерывами. Ну и структура миссий прямиком из ГТА 5 тоже даёт о себе знать, скучно отстреливать толпы врагов из укрытий раз за разом и долго ездить от задания к заданию. Может для кого то и шедевр, но для меня скорее просто средненькая игра, которую уже хочется бросить. Всё таки Бог Войны тогда заслужено получил игру года, я тогда сомневался на счёт такого выбора критиков , а сейчас уже понял почему так.