Александр Невский решил поставить на место BadComedian в мире Read Dead Redemption 2 ©

Обладатель десятков (или даже сотен) титулов — от «Мистера вселенная» до «русского Шварценнегера» — Александр Невский стараниями модеров наведался в мир Дикого запада из Red Dead Redemption 2, чтобы изловить опасного головореза в исполнении Евгения «BadComedian» Баженова.

У актера с блогером старые счеты: Баженов очень часто критикует фильмы с участием Невского, тем самым изрядно огорчая Александра. Последним таким фильмов, к слову, стал вестерн «Нападение на Рио-Браво».