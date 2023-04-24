Александр Невский решил поставить на место BadComedian в мире Read Dead Redemption 2

Обладатель десятков (или даже сотен) титулов — от «Мистера вселенная» до «русского Шварценнегера» — Александр Невский стараниями модеров наведался в мир Дикого запада из Red Dead Redemption 2, чтобы изловить опасного головореза в исполнении Евгения «BadComedian» Баженова.
У актера с блогером старые счеты: Баженов очень часто критикует фильмы с участием Невского, тем самым изрядно огорчая Александра. Последним таким фильмов, к слову, стал вестерн «Нападение на Рио-Браво».
Никто не сделал столько пиару качку Александру "Уот-так уот" Курочкину сколько сделал Евген Баженов)
вот это точно тут к гадалке не ходи, это ты верно сказал.
"Мистер кринж" как всегда на высоте:) Весело получилось.
Гспди, как бы сказал я: достаточно из 10!)
давно пора наказать этого придурка баженкова, только засирать фильмы умеет, хотя любому должно быть понятно, что обосрать можно всё что угодно, даже крестного отца, форест гамп, побег из шоушенка, брат и т.д.
Простите, а как наказать? С расстрелом или без?
Можно. Но ведь он этого не делает. Я хоть и не поклонник его творчества, но большая часть обсираемых им фильмов весьма низкого качества. Какой-то большой пользы его обзоры не несут, глаза он никому не открыл на их качество, святым он не является, но некоторым людям нравится его творчество, они развлекаются - разве это плохо?
Ого какой ты. А ну ка. Засри Форест Гамп. Да так, чтобы речь шла о кривом сценарии, плохой игре актеров, плохом реквизите и убогом монтаже.
Если сможешь объективно по фактам засрать. Я тебе плюсик даже поставлю)
зачем ты приплёл последний шлак в твоём списке к нормальным фильмам?
Ну ты пробил очередное дно, ты и так тут заслужил звание почетного клоуна пг но это просто новый уровень, снимаю шляпу сударь, так низко пасть это надо иметь талант.
Уровень всратости твоего комментария зашкаливает по всем параметрам. Каждого твоего комментария. Уот так уот, эбсолутли.