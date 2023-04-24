Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9 5 001 оценка

Александр Невский решил поставить на место BadComedian в мире Read Dead Redemption 2

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Новости

Обладатель десятков (или даже сотен) титулов — от «Мистера вселенная» до «русского Шварценнегера» — Александр Невский стараниями модеров наведался в мир Дикого запада из Red Dead Redemption 2, чтобы изловить опасного головореза в исполнении Евгения «BadComedian» Баженова.

У актера с блогером старые счеты: Баженов очень часто критикует фильмы с участием Невского, тем самым изрядно огорчая Александра. Последним таким фильмов, к слову, стал вестерн «Нападение на Рио-Браво».

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Александр Невский в Red Dead Redemption 2
Александр Невский в Red Dead Redemption 2
Комментарии: 10
Ваш комментарий
kolinmah

Никто не сделал столько пиару качку Александру "Уот-так уот" Курочкину сколько сделал Евген Баженов)

14
Destroited

вот это точно тут к гадалке не ходи, это ты верно сказал.

0
Аристов--Черный

"Мистер кринж" как всегда на высоте:) Весело получилось.

0
Dr_Drift_RU

Гспди, как бы сказал я: достаточно из 10!)

-1
Protocol10

давно пора наказать этого придурка баженкова, только засирать фильмы умеет, хотя любому должно быть понятно, что обосрать можно всё что угодно, даже крестного отца, форест гамп, побег из шоушенка, брат и т.д.

-14
Odenochka02
давно пора наказать этого придурка баженкова

Простите, а как наказать? С расстрелом или без?

обосрать можно всё что угодно, даже крестного отца, форест гамп, побег из шоушенка, брат

Можно. Но ведь он этого не делает. Я хоть и не поклонник его творчества, но большая часть обсираемых им фильмов весьма низкого качества. Какой-то большой пользы его обзоры не несут, глаза он никому не открыл на их качество, святым он не является, но некоторым людям нравится его творчество, они развлекаются - разве это плохо?

3
Вальтер Булгаков

Ого какой ты. А ну ка. Засри Форест Гамп. Да так, чтобы речь шла о кривом сценарии, плохой игре актеров, плохом реквизите и убогом монтаже.

Если сможешь объективно по фактам засрать. Я тебе плюсик даже поставлю)

2
JohnTornton

зачем ты приплёл последний шлак в твоём списке к нормальным фильмам?

-2
Destroited

Ну ты пробил очередное дно, ты и так тут заслужил звание почетного клоуна пг но это просто новый уровень, снимаю шляпу сударь, так низко пасть это надо иметь талант.

1
Wing42

Уровень всратости твоего комментария зашкаливает по всем параметрам. Каждого твоего комментария. Уот так уот, эбсолутли.

0