Датамайнер Red Dead Redemption 2 обнаружил "невероятно редкий" аудио-ляп

Датамайнер Red Dead Redemption 2 обнаружил “невероятно редкую” аудиозапись, спрятанную в файлах игры, которая дает представление о процессе разработки Rockstar Games. Открытие, сделанное ютубером Red Dead Redemption Stories, позволяет взглянуть на изнанку процесса ее создания. Обнаруженный звук, относящийся к миссии “A Quiet Time“, показывает, как актеры передвигаются по звуковой сцене, давая возможность проникнуться вниманием к деталям, которое уделяла команда разработчиков. Они расхаживают по эхо звуковой сцены, и, судя по всему, даже носят реквизит: ботинки, шпоры или ремни, чтобы придать их шагам ковбойский звук.
Среди аудиофайлов есть и такой, где актер Бенджамин Байрон Дэвис на мгновение выходит из образа во время сцены с Датчем, Артуром и Ленни. Дэвис извиняется за ошибку с использованием ненормативной лексики и смеется после своей реплики:
Я не могу пойти в участок шерифа…. черт возьми, извините!
Это незначительная деталь, но такие открытия особенно интересны, если учитывать скрытный подход Rockstar к разработке игр.