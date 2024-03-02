Эксперт показал, на что способна видеокарта RTX 4080 SUPER в Red Dead Redemption 2

Приготовьтесь погрузиться в жестокий и беспощадный мир Дикого Запада в приключенческом экшене Red Dead Redemption 2. Вы окажетесь в шкуре Артура Моргана — члена банды Ван дер Линде, который вынужден бороться за выживание в непростых реалиях конца 19 века.
Действие игры разворачивается в 1899 году, когда закон почти не действовал в диких прериях, а цена человеческой жизни была ничтожно мала. Главный герой Артур Морган много лет промышлял грабежами и бандитизмом вместе со своей шайкой. Но после очередного ограбления, закончившегося кровавой перестрелкой, вся банда оказалась в опале. Теперь предстоит непростая борьба за выживание.
Исследуйте огромный открытый мир Дикого Запада — ездите верхом, охотьтесь на диких животных, меняйте основное и дополнительное оружие. Вы сами выбираете свой путь — честного законопослушного гражданина или же безжалостного преступника, у которого все средства хороши для достижения цели.
В игре представлен целый спектр разнообразных занятий в духе вестернов. Участвуйте в перестрелках с бандитами и стражами порядка, выполняйте квесты, знакомьтесь с колоритными персонажами. Прокачивайте навыки стрельбы и верховой езды, участвуйте в дуэлях, охотьтесь на редких зверей. Ваши поступки и моральный облик будут влиять на отношение к вам жителей Дикого Запада.
Вы можете не только развивать боевые навыки Артура, но и менять его внешний вид — переодеваться, стричься и бриться. Следите за бытовыми потребностями персонажа в еде, питье и отдыхе. Добывая провизию или покупая её в магазинах и тавернах, вы поддерживаете форму своего героя.
Особое внимание стоит уделять верному коню, ведь он будет надёжным напарником в ваших приключениях. Когда вы едете, кормите и чистите свою лошадь, ваша связь с ней укрепляется. И по мере того, как эта связь растёт, здоровье и выносливость вашего коня будут увеличиваться.
мне full hd хватит на 10 лет
мне hd ready хватит на 15 лет
мне full hd хватит на всю жизнь
10-15-20-30-50 лет, Full HD .......
Гордится тут нечем от слова, совсем, можно только посочувствовать.
вот да, для игр мне более чем достаточно. Ну реально, чо я такого увижу в 4к или ажно в 12к, чего не увижу в 1080? Ну разве что как дым из моего компа пойдет.
"Эксперт показал", "соседи позавидовали", "Запад в шоке", "Китайцы восхитились". ЯндексДзен.
А что там тестировать? У меня на мобильной RTX 4090 около 100 FPS в 2K, а это всего лишь аналог RTX 4070 Ti.
Мы в игры играем или видеокарты нюхаем? Есть возможность в эту прекрасную игру играть в FullHD на высоких настройках с 60-ю фэпасами значит полный кайф игроку обеспечен, а понты таких вот Ыкспертов на детородный не упали..
4к формат всё ещё слишком дорог или очень сомнителен.
4060 + FHD или 4070 + QHD, остальное имхо не рационально.
Ну киберкотлета может взять 4070 + FHD и играть в свой древний кс
Ты прям базу выдал, особенно про всратую 4060 и 4к ✌️🤣
Я наверное единственный дол...еб в мире который купил 7800x3d+7900xtx для 24 дюймового фулл хд моника,что бы играть на ультрах лет 5 минимум.
Если кто-то хочет брать 27 дюймов фулл хд,не надо,там пиксели уже сильно видно,такая диагональ только под 2к.
Дада, у тебя крутое железо, чувак, монитор кал, да, но железо крутое, бывает 👍👍👍
Что то я ни фига не понял, на что она способна, особенно в плеере плейграунда?)))
ЭТОТ блогер кстати самый лучший и позитивный чел на всем ютубе по тестам видеокарт....советую подписаться на него...я уже долго смотрю его и подписался сразу
а ты просто полупокер - живи с этим
Согласен, говорит по делу, при тестировании всегда идёт в самые загруженные места, часто меняет сборки, а не только сидит на одном конфиге. Ещё хорошо разделяет настройки графики и знает какие оптимизированные под каждую карту. В общем, да, топ чел.
СогоасЁн, это не Hardware Unboxed, у них писец какие сомнительные "тесты"
Обоснуй, ёпты?
эксперт?что за ЭКСПЕРТ?- эксперт по по двойному клику на мышке что-ли?для запуска rdr 2
Посмотри его канал. Он протестировал почти все карты мира за годы. Уж точно получше других, которые официально называют себя экспертами только потому, что им заносят чемоданы.
ура беру 4080 супер