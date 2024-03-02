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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.2 8 520 оценок

Эксперт показал, на что способна видеокарта RTX 4080 SUPER в Red Dead Redemption 2

Simple Jack
Новости

Экстремальный тест провел автор YouTube-канала zWORMz Gaming. Графический адаптер протестировали на ПК с процессором AMD Ryzne 9 7950X3D и 32 ГБ ОЗУ формата DDR5-6000.

Вот результаты:

  • Red Dead Redemption 2, разрешение 1080p, настройки Ultra — 150 кадров в секунду.
  • Red Dead Redemption 2, разрешение 2K, настройки Ultra — 120 кадров в секунду.
  • Red Dead Redemption 2, разрешение 4K, настройки Ultra — 80 кадров в секунду.
  • Red Dead Redemption 2, разрешение 8K, настройки Ultra — 25 кадров в секунду.
  • Red Dead Redemption 2, разрешение 8K, настройки Ultra, DLSS Performance — 50 кадров в секунду.
  • Red Dead Redemption 2, разрешение 8K, настройки Low — 50 кадров в секунду.
  • Red Dead Redemption 2, разрешение 10K, настройки Low — 37 кадров в секунду.
  • Red Dead Redemption 2, разрешение 12K, настройки Low — 25 кадров в секунду.

Неожиданно, но возможностей RTX 4080 SUPER достаточно даже для 12K.

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-8
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
shit again

мне full hd хватит на 10 лет

10
Gords

мне hd ready хватит на 15 лет

0
KIBERMAX

мне full hd хватит на всю жизнь

2
Costollom
-1
AllConforD

10-15-20-30-50 лет, Full HD .......

Гордится тут нечем от слова, совсем, можно только посочувствовать.

-3
Oscilograf

вот да, для игр мне более чем достаточно. Ну реально, чо я такого увижу в 4к или ажно в 12к, чего не увижу в 1080? Ну разве что как дым из моего компа пойдет.

0
cuckold

"Эксперт показал", "соседи позавидовали", "Запад в шоке", "Китайцы восхитились". ЯндексДзен.

4
warp 37

А что там тестировать? У меня на мобильной RTX 4090 около 100 FPS в 2K, а это всего лишь аналог RTX 4070 Ti.

0
Петр Стрельцов

Мы в игры играем или видеокарты нюхаем? Есть возможность в эту прекрасную игру играть в FullHD на высоких настройках с 60-ю фэпасами значит полный кайф игроку обеспечен, а понты таких вот Ыкспертов на детородный не упали..

0
Netro359

4к формат всё ещё слишком дорог или очень сомнителен.
4060 + FHD или 4070 + QHD, остальное имхо не рационально.
Ну киберкотлета может взять 4070 + FHD и играть в свой древний кс

0
Nick1906

Ты прям базу выдал, особенно про всратую 4060 и 4к ✌️🤣

0
Bassota277

Я наверное единственный дол...еб в мире который купил 7800x3d+7900xtx для 24 дюймового фулл хд моника,что бы играть на ультрах лет 5 минимум.

Если кто-то хочет брать 27 дюймов фулл хд,не надо,там пиксели уже сильно видно,такая диагональ только под 2к.

0
Nick1906

Дада, у тебя крутое железо, чувак, монитор кал, да, но железо крутое, бывает 👍👍👍

0
askazanov

Что то я ни фига не понял, на что она способна, особенно в плеере плейграунда?)))

0
fox nemets

ЭТОТ блогер кстати самый лучший и позитивный чел на всем ютубе по тестам видеокарт....советую подписаться на него...я уже долго смотрю его и подписался сразу

-1
V1RuS.pr||0

а ты просто полупокер - живи с этим

-2
JustA_NiceGuy

Согласен, говорит по делу, при тестировании всегда идёт в самые загруженные места, часто меняет сборки, а не только сидит на одном конфиге. Ещё хорошо разделяет настройки графики и знает какие оптимизированные под каждую карту. В общем, да, топ чел.

0
Nick1906

СогоасЁн, это не Hardware Unboxed, у них писец какие сомнительные "тесты"

0
Nick1906 V1RuS.pr||0

Обоснуй, ёпты?

0
V1RuS.pr||0

эксперт?что за ЭКСПЕРТ?- эксперт по по двойному клику на мышке что-ли?для запуска rdr 2

-1
JustA_NiceGuy

Посмотри его канал. Он протестировал почти все карты мира за годы. Уж точно получше других, которые официально называют себя экспертами только потому, что им заносят чемоданы.

-1
Pidv537

ура беру 4080 супер

-2