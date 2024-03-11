Фанат создает концепцию DLC Red Dead Redemption 2 Undead Nightmare

На Reddit представлена идея потенциального дополнения Undead Nightmare для Red Dead Redemption 2 , заставив многих членов игрового сообщества мечтать о ее реализации. Фанаты Red Dead Redemption 2 активно призывали к возвращению DLC в продолжении, однако их просьбы остались без ответа.
Пользователь Reddit с ником danielgmal поделился концепцией с сообществом Red Dead Redemption 2, которая содержит подробное описание того, как могло бы начинаться потенциальное DLC, а также детальное изложение того, какое влияние это расширение окажет на оригинал игры. Более того, они даже воспользовались искусственным интеллектом Midjourney, чтобы визуализировать, как это может выглядеть на практике, и получили впечатляющие результаты. Ранее игроки могли только представлять, как Артур Морган выглядит в Red Dead Redemption 2 Undead Nightmare, но немногие задумывались о таком гипотетическом расширении во всех деталях.
Другие участники обсуждения выразили свое разочарование Rockstar из-за того, что они не реализовали возможность создания Undead Nightmare для Red Dead Redemption 2. Хотя увеличенный размер карты и новые механики, безусловно, создали бы новые , интересные моменты игры. Некоторое время назад мод для Red Dead Redemption 2 добавил зомби из Undead Nightmare в игру, и вместе с фанатскими концепциями это, вероятно, самое близкое, что игроки могут испытать от такого опыта.