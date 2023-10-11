"Лучше бы они ничего не делали": реакция фанатов Red Dead Online на один и тот же Хэллоуинский пропуск ©

Скоро наступит жуткий сезон, и Rockstar отмечает это событие выпуском тематического контента на Хэллоуин для Red Dead Online, но это далеко не угощение для давних игроков.



В твиттере Rockstar подтверждается, что в этом году в Red Dead Online вновь появится пропуск на Хэллоуин 2, в рамках которого игроки получат те же самые жуткие маски, испачканные кровью наряды и убийственные аксессуары, которые предлагались в прошлом и позапрошлом году.

Неудивительно, что игроки устали от старого контента, который они получают с 2021 года. На сайте ResetEra один из игроков Red Dead Online написал:

Это достигло постыдного уровня. Я бы в буквальном смысле предпочел, чтобы они ничего не делали. Представьте себе, что вы продали 70 миллионов копий какой-то вещи и считаете ее провальной, не стоящей того, чтобы ежегодно добавлять в нее несколько новых жутких шляп.

Примерно такие же настроения царят и на сабреддите Red Dead Online.

Неужели они не могут иногда переключаться на Halloween pass 1. Это мой второй Хэллоуин в игре, и, скажем так, я был слегка разочарован, увидев те же награды, которые я уже получал.

В отдельном сообщении Blastbot_73 написал:

Повторный выпуск того же пропуска - это хорошо для тех, кто не получил его раньше, но большая пощечина для всех остальных.

Фанат Red Dead и талантливый художник SanjaYazavacc решил выразить свои чувства с помощью пикчи.