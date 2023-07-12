Натуралисты в Red Dead Online получают удвоенные награды за защиту дикой природы ©

Для многих читателей это станет шоком, но в Red Dead Online до сих пор проводятся различные ивенты. Прямо сейчас и вплоть до 31 июля игроки, предпочитающие деликатный подход к дикой природе, будут щедро вознаграждены за свои усилия. За сбор образцов животных они получат вдвое больше RDO $ и опыта, а также смогут принять участие в захватывающих событиях свободного режима «Защита легендарного животного».

Внимательные натуралисты знают, что на фронтире есть и другие способы взаимодействия с дикой природой помимо охоты и браконьерства. Те, кто уже побывал в Строберри и приобрел набор для сбора образцов, смогут получить заслуженное вознаграждение за свою преданность и защиту животных. Исследователи и защитники фауны получат великолепные награды, особенно если достигнут 5-го уровня.

Помимо всего прочего, для натуралистов-профессионалов открываются уникальные задания по выслеживанию легендарных животных, которые можно запустить из палатки Гарриет. За успешное выполнение этих миссий игроки получат вдвое больше опыта. Защитите пуму "Сапу", волка "Лунный Камень" и других животных, и вас ждут щедрые вознаграждения в виде удвоенных RDO $ и опыта за события свободного режима «Защита легендарного животного».