После семи прохождений Red Dead Redemption 2 геймер нашел трагическую деталь сюжета

Игра Red Dead Redemption 2 была выпущена в 2018 году студией Rockstar Games для PlayStation 4, Xbox One и PC. Это приквел к первой части и рассказывает историю Артура Моргана и банды Ван дер Линде на Диком Западе. В игре представлен огромный и богатый мир, идеально подходящий для исследования. Однако некоторые из его секретов настолько хорошо спрятаны, что обнаружить их можно только после нескольких прохождений игры. Именно так и произошло с одним из игроков, который поделился с другими своими печальными и загадочными открытиями.
Поскольку это приквел, мы прекрасно знаем развязку истории. Игрок под ником PornStarGazer2 опубликовал на Reddit пост, в котором написал, что только после 7 прохождений RDR2 он понял одну вещь. В самом финале игры, на том месте, где Эбигейл и Джон поженились, они фактически стояли на собственных могилах из первой RDR. Это сознательный ход Rockstar, этакая изюминка, на которую многие не обратили внимания.
Хотя многие геймеры наверняка замечали эту небольшую деталь, все же удивительно видеть, как фанаты Red Dead Redemption 2 находят время, чтобы указать на нее другим. Многие на самом деле совершенно не знали об этом и утверждают, что теперь глубже понимают сюжет.
Это говорит о невероятном уровне детализации в Red Dead Redemption 2. И хорошо, что еще есть такие игроки, которые находят время, чтобы найти подобные мелочи и поделиться ими с другими игроками. Из этого можно сделать вывод, что в игре еще много деталей, которые еще предстоит обнаружить. Правда, для того, чтобы их найти, требуется время.
Зная рокстар,в игре еще много секретов и пасхалок разных
Этой новости 4 года
а ну, я до финала ещё не дошел)
Не знаю зачем спойлер, под спойлерным постом, но на всякий случай.
Как бы меня не трогала концовка основного сюжета, но концовка эпилога, где все счастливы и ничто не предвещает беды, заставляет меня грустить куда сильнее.
И да, заметил отсылку из поста ещё при втором прохождении, году в 2021.
Игра в принципе неплохая, но никогда не понимал тех кто такие проекты как Ведьмак, РДР 2, последние Ассасины и им подобные игры где на овер 100ч геймплея проходит повторно. Это просто надо быть дятлом отбитым, чтобы реально повторно убить несколько месяцев на прохождение
Игра проходится за 40-50 часов, но по ощущениям сильно больше.
а что перепроходить? ну типа если ты хочешь на хардкор перепройти игру, там на какие-то достяги то проходят по нескольку раз. Из посл. ассасинов разве что origins мне понравился, я его хотел перепройти, но так и не стал, под конец всё-таки уже "душно было". Что касается RDR2 ну я хз что там после конца, но так понимаю игра должна продолжаться - зашел задания поделал, рыбалка, домино, покер, угоны, мочилово и всё в этом духе, с нуля да, не просто перепроходить.
А Ведьмака, ну это святое) допустим когда не было возможности, я Ведьмака раз в полгода/год перепроходил, что 1, что 2 часть (в ней 2 пути). Теперь есть другие игры, десятки проектов каждый год, ААА и инди есть отличные (эти все фестивали демо не стоит скипать, думая что там только недобитки с ранним доступом годами потом выходят). Но всё-таки считаю, что уровень качества многих игр/франшиз , в целом игровой индустрии упал с годами. Пытаются заманить графикой, а в середине бездушие/недостаточный геймплей.
7 прохождений? Я и одно не осилил - довольно скучно в нее играть было.
В игре очень размеренный и неспешный геймплей, я бы даже сказал медитативный - соответственно и настроение желательно под стать. Ей нужно проникнуться, погрузится в атмосферу- а если ожидать от игры сплошь погони, ограбления и перестрелки, тогда да, разочарование неизбежно.
Эт да, игроки всё таки очень разные. На себе много раз такое испытывал, когда играл с друзьями в коопные игры с сюжетом. Я сижу катсцену смотрю, пытаюсь вникнуть в сюжет, а эти уже орут "ну где ты, чё ты застрял там", потому что им сюжет не нужен, им нужно пиу-пиу, поэтому они всё скипают) Я лично не понимаю как так можно, и на подобный вопрос они отвечают, "ну мы же поиграть зашли". И как раз от таких людей я и слышу, что "рдр2 скучная". Хотя я с невероятным кайфом всё прошёл, и ни на секунду не заскучал, даже жаль было что заканчивалась история, хоть и проходил больше месяца её.
Поэтому хоть и есть друзья, но играть по сути и не с кем в сюжетные кооп игры.
Я тоже заметил трагическую деталь - он потратил время на 7 прохождений линейной игры с довольно скучным геймплеем в силу сеттинга.
7 раз проходить симулятор скакания на лошади чередующихся бесполезными диалогами - из разряда "прое*ать жизнь не зря".