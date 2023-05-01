После семи прохождений Red Dead Redemption 2 геймер нашел трагическую деталь сюжета ©

Игра Red Dead Redemption 2 была выпущена в 2018 году студией Rockstar Games для PlayStation 4, Xbox One и PC. Это приквел к первой части и рассказывает историю Артура Моргана и банды Ван дер Линде на Диком Западе. В игре представлен огромный и богатый мир, идеально подходящий для исследования. Однако некоторые из его секретов настолько хорошо спрятаны, что обнаружить их можно только после нескольких прохождений игры. Именно так и произошло с одним из игроков, который поделился с другими своими печальными и загадочными открытиями.

Поскольку это приквел, мы прекрасно знаем развязку истории. Игрок под ником PornStarGazer2 опубликовал на Reddit пост, в котором написал, что только после 7 прохождений RDR2 он понял одну вещь. В самом финале игры, на том месте, где Эбигейл и Джон поженились, они фактически стояли на собственных могилах из первой RDR. Это сознательный ход Rockstar, этакая изюминка, на которую многие не обратили внимания.

Хотя многие геймеры наверняка замечали эту небольшую деталь, все же удивительно видеть, как фанаты Red Dead Redemption 2 находят время, чтобы указать на нее другим. Многие на самом деле совершенно не знали об этом и утверждают, что теперь глубже понимают сюжет.

Это говорит о невероятном уровне детализации в Red Dead Redemption 2. И хорошо, что еще есть такие игроки, которые находят время, чтобы найти подобные мелочи и поделиться ими с другими игроками. Из этого можно сделать вывод, что в игре еще много деталей, которые еще предстоит обнаружить. Правда, для того, чтобы их найти, требуется время.