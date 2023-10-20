Red Dead Redemption 2 получила мод реалистичной физики Euphoria

Моддер «hunter14322» выпустил классный новый мод для Red Dead Redemption 2. Цель этого мода — сделать физический движок Euphoria в игре суперреалистичным. Это все равно что взять физику игры и сделать ее настолько реальной, насколько это возможно.

Этот мод позволяет NPC напрягаться при выстреле. NPC будут меньше спотыкаться, легче падать при выстреле и будут кататься от боли при достаточном количестве выстрелов. Более того, игроки и NPC сворачиваются в клубок при падении с горы, а еще есть редкий «нокаутный» прием. Игроки также могут рассчитывать на реалистичную силу пули.

Но есть небольшая загвоздка — моддер не поделился видео, сравнивающим обычную физику игры с модифицированной.

В любом случае, желающие могут попробовать, скачав его отсюда.