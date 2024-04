Red Dead Redemption 2 запустили на игровом смартфоне Red Magic 9 Pro

YouTube-блогер Serg Pavlov протестировал геймерский смартфон Nubia Red Magic 9 Pro, сыграв на нем в Red Dead Redemption 2 с низкими настройками графики в разрешении 540p. Сделать это удалось при помощи программы для запуска Windows-приложений Wine 9.3 и эмулятора MOBOX Wow64.

Гаджет не впечатлил производительностью — в рамках эксперимента приключенческий экшен выдавал всего 10-15 FPS. Периодически частота кадров падала даже до единицы. Играть с постоянными подвисаниями невозможно, но энтузиаст все же смог немного погулять по локациям и покататься на лошади.

По словам блогера, Red Dead Redemption 2 работает «очень плохо» на геймерском смартфоне. Во время теста пользователь постоянно сталкивался с визуальными глитчами, а также со звуковыми проблемами.

Serg Pavlov часто тестирует разные игры на Nubia Red Magic 9 Pro. Он даже ведет таблицу, в которой рассказывает о своих экспериментах. Согласно ей, на геймерском устройстве очень хорошо работают Grand Theft Auto 4, Max Payne 2, Resident Evil 6, Mafia 2 и несколько других тайтлов. А вот Hogwarts Legacy, Far Cry 5 и The Evil Within 2 вообще не запускаются.

Nubia Red Magic 9 Pro, на которой блогер тестирует игры, имеет 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти, а также процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.