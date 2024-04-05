Red Dead Redemption 2 запустили на игровом смартфоне Red Magic 9 Pro

YouTube-блогер Serg Pavlov протестировал геймерский смартфон Nubia Red Magic 9 Pro, сыграв на нем в Red Dead Redemption 2 с низкими настройками графики в разрешении 540p. Сделать это удалось при помощи программы для запуска Windows-приложений Wine 9.3 и эмулятора MOBOX Wow64.
Гаджет не впечатлил производительностью — в рамках эксперимента приключенческий экшен выдавал всего 10-15 FPS. Периодически частота кадров падала даже до единицы. Играть с постоянными подвисаниями невозможно, но энтузиаст все же смог немного погулять по локациям и покататься на лошади.
По словам блогера, Red Dead Redemption 2 работает «очень плохо» на геймерском смартфоне. Во время теста пользователь постоянно сталкивался с визуальными глитчами, а также со звуковыми проблемами.
Serg Pavlov часто тестирует разные игры на Nubia Red Magic 9 Pro. Он даже ведет таблицу, в которой рассказывает о своих экспериментах. Согласно ей, на геймерском устройстве очень хорошо работают Grand Theft Auto 4, Max Payne 2, Resident Evil 6, Mafia 2 и несколько других тайтлов. А вот Hogwarts Legacy, Far Cry 5 и The Evil Within 2 вообще не запускаются.
Nubia Red Magic 9 Pro, на которой блогер тестирует игры, имеет 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти, а также процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
Технологии не стоят на месте. Это удивительно и прекрасно. В детстве, в голодные 90-ые, я балдел от игры в тамагочи, если бы тогда я увидел портативки типа стимдека и современные телефоны с мощным железом , я бы просто сошёл с ума наверное )
телефон в этот момент еее бейбеее
Кроме Max Payne 2 в остальные из списка играть на экране смартфона будет проблематично.
проще норм ноут уже брать, чем игрофоны за те же деньги
Либо стим дек
когда ноуты и то дешевле можно найти с 4060, 32 гб рам и 1 тб ссд
Сам когда то гонялся за игровыми смартфонами, сейчас понял что это не для меня, как начали выходить портативные игровые пк заинтересовался ими, не так давно приобрел стим дек олед сейчас играю только на нем. Игровые смартфоны же оверпрайснутые безделушки без нормальных органов управления, если и что то брать для игр под управлением андроид то лучше взять тот же Ayn Odin 2
Рад за счастливчиков, которые на смартфоне сейчас проходят и кайфуют от приятного визуала и плавного фэпса. )
Эта игра запущена через транслятор через кучу оболочек и эмуляцию, не удивительно что игра выдает плохой фпс при низкой графике, возможно в нативном порте результат был бы лучше
Вот это тормоза