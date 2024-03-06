Роджер Кларк, актер, сыгравший главного героя в RDR 2, озвучит аудиокнигу о Red Dead Redemption

Книга Red Dead's History, подробно рассказывающая об играх франшизы Red Dead Redemption и соотносящая их с тем, что происходило в США в исторический период действия игры в реальной жизни, скоро получит аудиоверсию. А на роль рассказчика был приглашен сам Роджер Кларк, актер, который сыграл Артура Моргана, главного героя во второй части франшизы.
"Red Dead Redemption" и "Red Dead Redemption II", действие которых разворачивается в 1911 и 1899 годах, - самые играемые видеоигры в истории Америки после The Oregon Trail. Полюбившиеся миллионам, они получили широкую известность благодаря своей правдоподобности и вниманию к деталям. Но как они справляются с воссозданием истории?" - спрашивается в официальном описании книги.
Книга, автором которой является профессор американской истории Торе Олссон, поднимает не только этот вопрос, но и многое другое. В ней он проводит параллель между сюжетом и персонажами игр и американским насилием в период с 1870 по 1920 год, подчеркивая, что чаще всего именно споры о капитализме и расе, а не просто игры в покер и ограбления банков, были причиной кровопролития тех бурных лет.
"Меня не так волнует вопрос достоверности, который часто обсуждается при разговоре об исторических видеоиграх. Меня гораздо больше интересует отражение и то, как игра пытается передать настроение, чувства, спектр возможностей и реалии того или иного периода. И мне показалось, что в этом плане игра справилась на удивление хорошо", - сказал автор.
Игра - шедевр, однозначно. Смог поиграть и пройти ее только месяц назад, т.к. только недавно видюху бюджетную взял (RX 6400) - до этого долго жил на встройке. И сама игра, и озвучка персонажей - все на высшем уровне, а озвучка Артура просто шикарная. Я с самого детства, - с 90-х годов, - в игры играю, и RDR2 - это та игра, которая смогла меня, 31-летнего, не просто удивить, а испытать тот восторг, связанный с видеоиграми, которого я не испытывал с далекого детства
Ради такой вселенской игры не жалко обновить комп и целиком👌 Даже, если бы в игре не было такого суперского графона, то благодаря сюжетки она была бы всё равно шедевром, которая находится на одном уровне с Ведьмаком 3 и Бальдуром 3👍
Сюжет потрясающий - как будто прочитал великий роман. Проходил с максимальный уровнем чести игру, и в конце почти скупую мужскую слезу пустил)) Жаль, что таких игр - единицы...