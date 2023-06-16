Ты был хорошим мальчиком: Эйнштейн, собака, сыгравшая в Red Dead Redemption 2, умерла ©

Эйнштейн Барнс, собака, игравшая роль Кейна в вестерне Red Dead Redemption 2 от Rockstar, умерла. Новостью о кончине Эйнштейна поделился в социальных сетях его хозяин и коллега, аниматор RDR2 Джейсон Барнс.

"Эйнштейн был поистине единственным в своем роде", - написал Барнс. "С момента нашей встречи мы образовали глубокую связь, и было ясно, что нам суждено бесчисленное множество приключений вместе".

"Хотя наше время вместе подошло к концу, память о тебе будет жить вечно. Red Dead Redemption 2 может увековечить тебя как Кейна, но именно воспоминания, которые мы создали вместе, действительно сохранят твой дух. Уроки, которые ты преподал мне о верности, любви и жизни на полную катушку, никогда не будут забыты".

Барнс рассказал, что впервые встретил Эйнштейна, который тогда носил другую кличку, в приюте, когда тот был еще щенком. Вдохновленный фильмами "Ковбой Бибоп" и "Назад в будущее", он переименовал его в Эйнштейна и обучил его как служебную собаку.

Эйнштейн принял участие в создании Red Dead Redemption 2 после того, как Барнс был переведен из Rockstar San Diego в нью-йоркский офис. Переезд стал "большой перестройкой" для них обоих, но он смог брать Эйнштейна с собой в офис каждый день, где он стал известен "как лучшая собака". По словам Барнса, его единственной проблемой было то, что "он иногда "писался от радости", когда видел некоторых членов команды", особенно директора по игровому кинематографу Люка Ховарда.

Когда Барнс начал работать на съемочной площадке RDR2 на Лонг-Айленде, Эйнштейн часто сопровождал его в поездках. Его роль Кейна начиналась как проба костюма для захвата движений собаки, но "к этому моменту его уже знали все актеры, а благодаря служебной подготовке он привык сидеть и терпеливо ждать, что сделало его идеальной собакой для съемок".

"Все началось с нескольких проб, и в следующий момент мы узнали, что его взяли на роль Кейна", - сказал Барнс. "Мне довелось работать с ним на съемочной площадке в качестве его дрессировщика, и это очень приятное воспоминание. Мы сделали несколько ловких смещений сцены [угол съемки] и т.п., чтобы получить трюк с Микой, бьющей его ногой, а также трюки с Микой, преследующей его. Он был помешан на лазерах, поэтому мы часто использовали их, чтобы заставить его бежать в определенном направлении.

Он часто вписывался в каждый кадр, даже сделал кучу мокапов движений для основных собачьих вещей, но его мокапы были в основном сосредоточены на моментах с Кейном и его выступлении. Он был таким хорошим мальчиком. Невероятно, как хорошо он справился, даже актеры были удивлены.

И он действительно указан в титрах RDR2:

Барнс сказал, что Эйнштейн "определенно" прожил бы до 20 лет, если бы не начавшийся рак. "Все считали его щенком, когда я приводил его в собачьи парки поиграть", - сказал он. "Он гонялся и играл с самыми маленькими собаками, примерно за 2 месяца до своей смерти". Эйнштейну было 13 лет, когда он умер.