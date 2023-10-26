В этот день, ровно пять лет назад, вышла Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, разошедшаяся тиражом 55 млн. копий, стала для игроков настоящей жемчужиной. Эта игра в полной мере отражает сильные стороны Rockstar Games в области сюжета, визуального оформления и создания детально проработанных открытых миров.

Благодаря этим достоинствам игра не теряет своей актуальности, несмотря на стремительное развитие индустрии. Сегодня игра празднует свое пятилетие, являясь ярким подтверждением таланта Rockstar Games как разработчика игр.

Rockstar Games потратила почти десять лет на создание этой прекрасной игры. После выхода игра мгновенно стала хитом, превзойдя по популярности своего предшественника. Получив на Metacritic оценку 97100, это приключение на Диком Западе стало еще одним запоминающимся дополнением к растущей библиотеке Rockstar Games.

На протяжении всего продолжительного сюжета игры затрагивались различные темы, создавая многогранное повествование, которое до сих пор приятно пересматривать. Не последнюю роль в успехе игры сыграл и открытый мир: Rockstar Games позволила игрокам исследовать огромную карту, наполненную непревзойденными деталями. Побочные задания были в изобилии, а значимые встречи с NPC позволяли ощутить мир как живой.

Несмотря на то, что игре уже пять лет она по-прежнему является эталоном открытых миров, на который должны равняться другие студии. Уделяя особое внимание свободе и детализации, Red Dead Redemption 2 и спустя пять лет остается непревзойденной.

Red Dead Redemption 2 также является одной из самых красивых игр, и ее превосходство заставляет играть в нее и спустя годы.