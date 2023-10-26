В этот день, ровно пять лет назад, вышла Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, разошедшаяся тиражом 55 млн. копий, стала для игроков настоящей жемчужиной. Эта игра в полной мере отражает сильные стороны Rockstar Games в области сюжета, визуального оформления и создания детально проработанных открытых миров.
Благодаря этим достоинствам игра не теряет своей актуальности, несмотря на стремительное развитие индустрии. Сегодня игра празднует свое пятилетие, являясь ярким подтверждением таланта Rockstar Games как разработчика игр.
Rockstar Games потратила почти десять лет на создание этой прекрасной игры. После выхода игра мгновенно стала хитом, превзойдя по популярности своего предшественника. Получив на Metacritic оценку 97100, это приключение на Диком Западе стало еще одним запоминающимся дополнением к растущей библиотеке Rockstar Games.
На протяжении всего продолжительного сюжета игры затрагивались различные темы, создавая многогранное повествование, которое до сих пор приятно пересматривать. Не последнюю роль в успехе игры сыграл и открытый мир: Rockstar Games позволила игрокам исследовать огромную карту, наполненную непревзойденными деталями. Побочные задания были в изобилии, а значимые встречи с NPC позволяли ощутить мир как живой.
Несмотря на то, что игре уже пять лет она по-прежнему является эталоном открытых миров, на который должны равняться другие студии. Уделяя особое внимание свободе и детализации, Red Dead Redemption 2 и спустя пять лет остается непревзойденной.
Red Dead Redemption 2 также является одной из самых красивых игр, и ее превосходство заставляет играть в нее и спустя годы.
да RockStar умеет делать качественные игры, за этот шедевр им огромное спасибо! одна из моих любимых игр!
я только в первую играл , меня затянуло в своё время ,на сколько лучше 2 часть?
ну если первая затянула, да еще наверное и без русских титров в то время, то вторая по любому зайдет, игра качественная, близка к реализму и в нее приятно играть, много разных квестов, в общем очень качественно и реалистично передана жизнь на диком западе) странно, как ты еще и пропустил игру 2018 года, в общем советую!
Особенно круто для самой дорогой игры, шаг в сторону и готовься переигрывать с кт...
она лучше во всём!
Да-да, тоже с этого сгорал. Делай только то, что тебе говорят, любое отклонение - бан (заного проходи). Особенно прогорел с миссии на этом острове-тюрьме, где сказали застрелить двух охранников с вышки, а при попытке стелса, т.е. луком/ножами - пока, у нас скрипты на огнестрел построены. В такие моменты логика взлетает в стратосферу.
Пять лет спустя так и не появилось ничего более проработанного чем мир rdr2
Унылый симулятор лошади, вообще не зашло!
Мир kingdom come гораздо проработанней и реалистичней. Где моб может тебя запомнить на десятки игровых часов за например ограбление, и будет пытаться навалять тебе. Где у продавцов свои режимы работы, сна и обеда ... И они не исчезают у тебя за спиной, стоит только отвернуться. А законники просто с неба сыпятся, со всех сторон, и похер что ты их всех убил, и что был в маске, тебя всё равно узнают другие, пока розыск не спадёт.
Саглы, Киндом в разы круче и боевка прикольние!
Открою секрет, но в RDR2 есть все тоже самое
Абсолютная ложь, мобы не имеют своего места жительства, могут исчезнуть прямо у тебя за спиной. Торговцы - афк скрипт, когда как в кингдоме ты модешь придти к нему, а он где-нибудь кушает или гуляет. Попытаешься зайти к ним в дом, то получишь предупреждение, а потом уже все вытекающие. Можно завалиться к ним ночью и украсть всё что имеется у него в продаже, если унесёшь и достаточно прокачан, а можно просто зарезать спящих нпс и всё. В рдр же все болванчики просто для вида, имеющие свойство исчезать. Так что не пиши бред.
Игра легенда!
Поразительно, что она вышла на пятилетие GTAV, а сейчас у нас до сих пор нет официального анонса следующей части, но ожидание того стоит, масштаб и качество выйдут на космический уровень.
Ну хз. За масштаб и качество гта5 и рдр2 отвечал геймдизайнер (не помню как зовут), который выгорел и ушел на покой.
Один человек в компании где над проектами трудятся несколько тысяч человек не играет столь решающую роль, помимо Дэна Хаузера там целая команда не менее талантливых и пропитанных духом Рокстар сценаристов и геймдизайнеров, да и его брат до сих пор у руля компании, так что эти переживания напрасны.
тысяча ремесленников, а талант один
даа легендарная душность и унылость(как и все игры рокстаров)
Слово боты комменты похвалы пишут...
Великая игра, но до нее надо созреть,как до хорошей вдумчивой книги. Лично для меня это ТОП -1. Кто пишет про симулятор лошади, рекомендую попробовать лет через 20 ее пройти:) когда вы будите к этому готовы.
кст я помню по началу запустил и не понял ее, затем через год запустил повторно и как провалился в этот мир на месяц. Игра просто топ, погружаешься на все 100%
тоже самое было, с первого раза не пошла, а в этом году , снова попробовал и ....проникся.
Я так ведьмака третьего 2 раза начинал и бросал, и лишь на 3 раз он затянул на часов 400 минимум.
вот с ведьмаком у меня так сейчас, уже 4 раза пробовал и не могу(
Да есть такое, скажу больше- ведьмак для меня полностью раскрылся аж на второе прохождение. Когда уже знаком с персонажами и больше ими проникаешься. Так что как-то пытайся) Оно того стоит.
И как прекрасно выглядит и играется по сей день.
Игра, которая заставит вас полюбить вестерны.
Есть игры, которые ты покупаешь и не жалеешь. Это одна из них. К тому же рука не поднимается ее удалить. До сих пор в ней бегаю.
Шедевр, который еще долго будет удерживать верхние строчки лидерства.
Тут не поспоришь - rdr2 это игра, которая реально затягивает..в ней буквально хочется жить. Единственный с натяжкой минус для меня лично - это всë таки недостаток атмосферы классического Дикого Запада, которого больше было в первой rdr, но графика, физика, поведение животных и npc ,внимание к деталями т.д. и т.п. в rdr2 конечно решают!
До сих пор дает прикурить современным играм в плане графики и проработке мира.
Да! Потому, что нароооооодная игра!☀️🙏
На фулхд средних мыло и резкие пиксели без фср и длсс... На высоких-ультра только четче становится.
Игра стоила предзаказа. Предзаказывал в августе 2018… наиграл часов 250. есть желание добить ачивки, но останавливает 30 фпс на пс5.
Да, она на ПК намного лучше играется, пробовал на пс4 про, это уныло)
Даааааа уж… ещё сына на свете не было, а я предзаказ на пс4 сделал за 4К. Эх,время, куда ты летишь…
Лучшая игра в которую я играл)
я до сих пор играю =)
Недавно решил перепройти рдр2. Игра невероятно красива и проработана по сей день!
а я ее до сих пор не прошел
Проигрался когда вышла пару месяцев, до сих пор почему то не охота запускать.
Как быстро летит время....((
ну и время летит, у меня только телефон, поэтому игры намного старее не запускал и вообще жизнь пошла по п-е, 30-ий нецелованный д-ник, внешка у нас решает.
Круто!
Лебединая песня Рокстар (
до сих пор рдр не прошёл
Если они существенно превзойдут в GTA 6 - качество картинки, деталей и проработки таких игр как: RDR 2, TLOU 2, ALAN WAKE 2 - сниму шляпу, закрою свой рот и отдам бабки им, вплоть до 100-150$ - при условии, что сливы и информация которая просочилась о новых возможностях и технологиях, которые Rockstar стараются внедрить. Как никак, но доить данную игру они будут минимум следующие 10 лет. Параллельно выпустив через лет 5-6 RDR 3. Ждем, кто согласен Thumb up, кто не согласен Thumb down.
Алан Вейк 2 еще не вышел, вася. Качество картинки, детали и проработка это про A Plague Tale: Requiem, с которой твой Вейк и рядом не валялся.
Голова, ты че с дуба свалился. Куда он не вышел, все вокруг играют. Уже масса тестов и рецензий. Какой Реквием еще. Digital Foundry лучшие в своем деле, уже окрестили ее одной из лучшей технологически в нынешнем поколении. Тебе в Туле там видать плохо видно.
Что с лицом, на месте оно или нет? Беги качай скорей, проверяй!
Вчера в 15:46, когда ты написал свой высер, он еще не вышел. Че ты не играешь а тут сидишь? Кто окрестил ноуней студию лучшей? Два с половиной мертвых хохла?
Эта студия сделала для мира больше чем ты за свое выживание и существование в этом мире и больше чем твой уровень который ты показал в комментарии выше. Твой ник полностью соответствует тебе.
RDR 2 - это лебединая песня Рокстар.
Думал, что намного дольше.
Я все еще, два года спустя , не завершил сюжет. Игра в которой можно жить.
О да. Незабываемый вечер, поездка за диском, запуск в день выхода, ночной зимний пролог... Первая игра кокстар, в которую сыграл на выходе и проспойлерил концовку ютуберам. Спустя год купил еще и на пк. Надо перепройти что ли. Жаль, что кроме Валентайна и Сен-Дени особо интересных мест нету.
Крутая игра, не видел лучше от Рокстара.
5 лет? По ощущениям что игре уже лет 20
редкая игра которую купил, в стиме, всего на акке 30 игр из них штук 10 платных, но хватило на 2 часа в игре, может из-за первых заданий которые дали вначале игры, помню что нужно было сбегать за какимто бандитами какой то мамаши, через чеат энджине купил сноснуб лошадь, побегал еще час и снес игру
Два раза начинал и так не прошел, надо все таки ее добить, может мне сам сеттинг не заходит этот, кстати ни одну ГТА тоже не играл, там вообще неинтерес этот быдло сеттинг))
аналогично... вообще пожалел , что купил. видимо сеттинг не мой, хотя... ганслингер шикарно зашёл и на мой взгляд лучше чем рдр
Игра, ради которой купил плойку 4, о чем до сих пор не жалею, хоть она и стоит пылится практически с тех пор)
Странное приобретение, на ПК намного лучше она играется, тоже есть на пс4 прошке, есть с чем сравнить) Я вот для бладборна ее покупал)
Да тогда было непонятно, выйдет ли она на ПК или нет) А ждать не хотелось, к тому же были лишние деньги, решил взять) Плюс ГоВ новый в тот же год вышел, тоже было любопытно опробовать.
Они еще и комменты умудрились почистить, позорища...
Игра крутая но тема со сменой персонажа жутко выбесила.
брал 3 года назад эту игру, побегал пару часов и забыл за нее, надо пройти, а то как то тупо купить и не играть)
Да забей ... купил и купил
Надеюсь гта 6 не будет таким
Каким?
Таким.
Будет
Тогда она провалится.
Да не велика потеря, честно говоря
Дааа, помню, помню! Лучшая из лучших игр, которая стоит на одном уровне со священным Ведьмаком 3 и Бальдуром 3🙏😇 Оптимизон, графон, сюжет, геймплей - абсолютно всё на божественном уровне пека гейминга! Ибо так сказано в скрижалях пека вселенной☝️
1300 часов не зря ушли в ней) Нетерпеливому школоло этого не понять😁 Не игра, а нечто большее... С того момента меня полностью захватила атмосфера Дикого Запада! Пришлось с наслаждением пересмотреть уйму отличных ретро фильмов на эту тему!!!
Эх, ещё бы озвучку русскую, чтобы не отвлекаться на сабы
Неееее! Ты что! Только не для этой игры! Там ведь весь сленг Дикого Запада, весь баритон будет испоганен русской озвучкой. Это только в том случае, если найдутся воистину пека профессиональные актёры. Если нет, то вся атмосфера будет насмарку!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!! Одна озвучка Сэди Адлер и Артура Моргана чего только стоит, что хочется по второму кругу проходить игру!😍
Ну так никто не запрещает играть с оригинальной озвучкой, при наличии русской, всегда же есть выбор. Я же все равно не вслушиваясь в оригинальную, если там ничего не понятно, все внимание занимают сабы, иногда даже во вред геймплею. Так что я всегда за русскую озвучку, даже если она качеством похуже, но зато все понятно и не отвлекаешься)) А знатоки английского всегда могут играть в оригинале, он же никуда не денется.
Играть в 4К, но при этом в 60Герц. Понимаю.
Как озвучка может отвлекать? Поясни?)))
Я желаю Рокстарам что их гта 6 провалилась еще до выхода это не игра а гов ни ще для детей читеров и за этой гта рдр 2 забыли и больше не обновляют
Верно.
Еле осилил, слишком душной мне показалась
Игра зачёт, но в конце с этой малярией чёл всё время сознания терял потом вовсе поменяли персонажа, к тому привык короче охотка потом пропала дальше исследовать места...
ну да, за Джона уже было не интересно играть
Да не, Джон тоже прикольный чел)
Хз. Мне как большому любителю первой части эпилог за Джона показался единственным светлым пятном во всей игре.
Как будто вернулись нормальные сценаристы и написали всё красиво. Где были эти сценаристы на протяжении остальных 100 душных часов не понятно. И нахрена было вводить Артура, который в сюжете не пришей кобыле хвост. Вот вообще без него игра бы ничего не потеряла.