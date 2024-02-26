"Вот почему разработка GTA 6 занимает вечность": пользователь показал пример удивительной проработки в RDR 2 от Rockstar

Несмотря на то, что видео, представленное в данной новости не самое свежее, само видео по какой-то причине оказалось не слишком популярным в российском сегменте, а информация о нем дошла лишь сейчас, больше чем через год после его выхода.
Пользователь D3ADSH0T продемонстрировал пример удивительной проработки Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games: в видео показан процесс крепления рельс к шпалам в игре. В отличии от других игр, где практически наверняка NPC бы просто стоял на месте и бесконечно вбивал одну заклепку с одной и той же анимацией, разработчики из Rockstar подошли к этому делу со всей серьезностью и показали настоящий тяжелый труд работника железной дороги: как с каждым ударом его кувалды заклепка постепенно входит в крепление, по итогу закрепляя рельсы, после чего работник переходит к следующей заклепке.
Это видео демонстрирует то, как много сил Rockstar тратит на проработку своих игр. Несмотря на то, что на момент публикации видео пользователи считали, что разработка Grand Theft Auto VI займет целую вечность, в реальности с тех пор игра уже получила анонс и дату релиза, запланированную на 2025-й год - уже в следующем году компании Rockstar предоставится возможность снова удивить нас проработкой своих миров.
К большому сожалению, есть большие сомнения в том, что мы ещё увидим подобную проработку мира.
Я увижу.
По сторонам посмотри
У своих юбиков не увидишь не переживай.
Думаю, это неверное сравнение. У серии GTA другой темп и атмосфера, чтобы подобная проработка была бы уместна. Тратить силы и время на мелочи, которые угоняющий от ментов игрок даже не заметит - пустое занятие.
Да и в принципе, работа над подобными мелочами похвальна и вызывает уважение, но основная цель игры - развлекать, а особенности игры должны служить этой цели. Иначе может получиться душная, медленная, переполненная "деталями" и "мешающим реализмом" игра-медитация для любителей быть "умнее толпы".
Поэтому очень хочется думать, что разрабы GTA VI будут уделять внимание проработке активности для игрока, а не особенности NPC на краю карты, у которого геморрой развивается в реальном времени о котором все узнают через 10 лет после выхода игры.
Ага, а в ГТА 5 на каждом углу поставили NPC, каждый из которых занимается чем-то своим, с соответствующей анимацией. Угоняющий от ментов игрок тоже их особо не замечает, а силы на весь этот контент были потрачены
это не оправдание, дело не в долгой разработке, а в игроках, что игроки бестолочи которые бесконечно вливают деньги в онлайн помойку, а зачем что то делать, когда помойка достаточно приносила денег? просто время шло, помойка умирает и нужно сделать новую донатную онлайн помойку
Этому видосу дофига времени. Как обычно новость ради новости.
первый раз вижу
Где-то в Люберцах есть качалка, в которой приседали ещё деды во время войны. Так вот однажды качки решили делать ремонт, начали снимать обои со стен, а там несколько слоёв. Дошли даже до шёлковых обоев XVII века-оказалось, в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова. И уже под этими обоями обнаружилась газета Статский Физкультурник, где в разделе смешных истории был напечатан этот ебучий баян, сука!
В Рдр Много таких деталей. Например, дом в Валентайне, который строит человек. по итогу он его всё таки построит. Это реально классно!
Хоть я и не любитель этой игры, т.к. это вестерн. Но за проработку ставлю лайк, роки красавчики
ОГО
И вот кто из миллионов игроков это смог разглядеть во время прохождения? Практически никто. Куча времени и сил на абсолютно ненужную ерунду. Все равно что в сценарии голливудского фильма полностью прописывать биографию каждому участнику массовки.
Ну а с другой стороны, таких мелочей там очень много. Не заметишь эту, заметишь другую. Это и дает небывалое чувство погружение в этот мир. В него веришь, не воспринимаешь как бесполезные декорации.
Это конечно хорошо. Но что на счет оптимизации?
Когда GTA VI выйдет, тогда и увидим почему так долго разрабатывалась и всю её пропработку. Я конечно понимаю, что это попытка показать на сколько разработчики запариваются над деталями, но тут нужно уж разбираться, кто в ответе за RDR 2 и работают ли эти люди над GTA VI.
А так, в RDR 2 очень много мелких деталей, которых трудно увидеть. На сколько это имело смысл и стойло ли так сильно запариваться, вопрос открытый.
Было бы хорошо и отлично подвинуть курс флагманов игростроя именно в проработку и что называют Immersive sim, когда как в балдурке можно открыть дверь миним 4 вариантами или с другой стороны проломить стену.
Давай Рок Стар, сделай усилие, почему эта проработка мира не геймплейная, а просто интерактивная картинка. Добавь формку которая позволяет вытаскивать их обратно :D
походу баг, гвозди не совсем в дырках, надо бы им пофиксить такое разрушение атмосферы с недорисованными дырками
Какие гвозди, в каких дырках, это костыли, они рельсы прижимают, их вбивают возле рельсы и в дырку
присмотревшись еще раз более внимательно, да там есть все же дырки, не совсем доглядел, бывает)
АНИМАЦИИ вау ждем еще 20 лет чтоб они успели доделать анимацию срущей пчелы которую никто не увидит
а то что после сюжетки их игры пустые это так мелочь
Точно
Вот костыли в шпалы забивать могут. А нормальную систему сохранений и чек поинтов за десятки лет так сделать и не смогли. Дропнул нахрен эту помойку, так и не пройдя до конца.