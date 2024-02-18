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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.2 8 364 оценки

Взрывной рост волос: игрок показал что случится, если в RDR 2 напоить Артура сразу 100 тониками для роста волос

AceTheKing
Новости

Несмотря на то, что Red Dead Redemption 2 от компании Rockstar Games вышла 6 лет назад, она по-прежнему продолжает удивлять игроков, которые находят в ней всё новые удивительные вещи.

Пользователь Nestan решил проверить что будет, если полностью побритого Артура напоить целыми 100 тониками для роста волос - и на удивление, эффект от такого гигантского количества выпитых напитков действительно складывается, что приводит к реактивному росту волос в реальном времени.

Это случилось прямо посередине катсцены: спустя некоторое время, у Артура начала мгновенно отрастать роскошная шевелюра прямо на глаза у игрока. Однако многие пользователи в комментариях к видео считают, что тоники здесь не при чем - Артур постарел после общения с женщинами.

-10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ваtоn
9
6363

Увидел девушку и оброс сразу)

3
Oscilograf

Чото ржу, прикольно получилось :)

1
bysaturn

Боже. Какой плеер PG ущербный. Даже в 360 еле грузит.

0
Rorschach93

в Украине только с впн работает, даже на проводном инете

-1
bysaturn Rorschach93

Ввели бы правило просто вставлять видео с источника. Нет, надо залить сюда и продолжать поддерживать недоплеер. Это ж они его ещё несколько лет назад якобы улучшали...

0