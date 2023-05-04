Digital Foundry остались разочарованы Redfall для Xbox Series X/S ©

Redfall — главный герой нового видео технического анализа от Digital Foundry, в котором освещаются многие проблемы игры Arkane. Redfall не лишен своих прелестей, сообщает британская редакция, но действительно есть несколько технических недостатков, о чем свидетельствует приведенный ниже анализ.

Игра построена на Unreal Engine 4 вместо CryEngine, используемого для Prey, или Void Engine, используемого Arkane Lyon: есть некоторые области, которые демонстрируют «уровень внимания, который следует ожидать от игры Arkane», говорит Digital Foundry, в частности обратите внимание на некоторые специфические области карты и объемные облака.

В противном случае видимые прогрузки текстур — это очень частый эффект, некоторые из которых загружаются и отображаются правильно до 20 секунд. Любопытно, что анализ показывает, что текстуры стволов деревьев выглядят хуже, чем в Halo: Combat Evolve 2001 года.

Отсутствует обработка теней, но, возможно, самые большие проблемы связаны с ИИ, который может вызвать дальнейшие ошибки на протяжении всей игры. С другой стороны, Redfall отображает родное 4K на Xbox Series X и родное 1440p на Xbox Series S.

Отражение пространства на экране присутствует только в Series X, но оно также появляется в некоторых кат-сценах в Series S. Что касается производительности, игра, как известно, заблокирована на скорости 30 кадров в секунду на обеих консолях и стабильно удерживает цель, за исключением некоторых небольших падений, обнаруженных особенно при участии 4 игроков. Элементы управления имеют большую мертвую зону.