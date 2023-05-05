Redfall потеряла более 70% игроков в Steam за четыре дня ©

Redfall потеряла большую часть своих игроков в Steam. А именно, со дня запуска она потеряла чуть более 70% активных пользователей, что стало известно благодаря данным SteamDB.

Хотя количество пользователей редко остается фиксированным на пике запуска в последующие дни, показатели Redfall значительно сократились. Количество одновременно активных пользователей с 6 124 упало до 1 807 (пик за последние 24 часа). На момент написания реальная цифра в Steam была еще ниже — 1276 пользователей. Сегодня утром она упала до 751 пользователя, что является четырехдневным минимумом.

В этом явно нет ничего удивительного, учитывая, что игра не очень качественная и выпущена с различными техническими проблемами.

Единственным спасательным кругом для игры, наверное, являются Xbox Game Pass и PC Game Pass. Служба Microsoft позволит многим попробовать игру, и, учитывая, что она не требует дополнительных затрат, это может привести к тому, что многие дадут ей более одного шанса, особенно после появления некоторых патчей.