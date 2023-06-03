СМИ: Arkane нанимала разработчиков для Redfall, не говоря им, что это многопользовательская игра ©

По сообщению журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, Arkane нанимала разработчиков для Redfall, не говоря им, что это многопользовательская игра, так как на момент найма игра еще не была анонсирована, а они не хотели сообщать об этом в рабочих заявках. По мнению Шрайера, это стало одним из определяющих факторов в разработке игры и указывает на это как на одну из больших проблем в индустрии.

Вот что пишет об этом журналист Bloomberg в выдержке из своей статьи, которая посвящена трудностям, с которыми столкнулась Redfall во время своего создания.

Набор сотрудников стал сложной задачей. Репутация ZeniMax в индустрии была ниже средней, а убедить разработчиков игр переехать в Техас было сложно из-за консервативной социальной политики штата. Поскольку Redfall еще не была анонсирована, студия не могла описать ее детали сотрудникам, желающим получить работу, что усугубляло кадровые проблемы, по словам источников, близких к проекту. В Arkane хотели нанять сотрудников с опытом работы над многопользовательскими шутерами, но люди, подавшие заявки, были настроены и хотели работать над захватывающими однопользовательскими симуляторами.

Напомним, ранее, также со ссылкой на Шрайера, сообщалось, что одной из основных проблем, с которыми пришлось столкнуться Redfall во время разработки, была потеря работников. К концу разработки до 70% тех, кто работал над Prey в Arkane Austin, покинули студию. Новый доклад еще сильнее усугубляет ситуацию, так как в нем говорится, что помимо того, что штат сотрудников был слишком мал, они не обладали достаточной квалификацией для работы над многопользовательскими шутерами, так как имели опыт работы в совсем другом жанре.

Redfall была признана худшей игрой в истории студии Arkane Austin. В настоящее время студия из Техаса работает над техническими улучшениями и патчем, добавляющим режим производительности 60 кадров в секунду.