Состоялся релиз Redfall - пользователи и журналисты разгромили игру ©

Сегодня ночью состоялся релиз долгожданной игры от легендарной студии Arkane. И чуда не случилось — игру разгромили как пользователи, так и критики. Вампирский шутер смогли порекомендовать к приобретению лишь 24% пользователей Steam.

На OpenСritic всё выглядит не намного лучше: у игры средний балл составил 66 из 100 на основе 59 рецензий. При этом рекомендует проект всего 29% критиков.

Большинство претензий от критиков и геймеров сводятся к тому, что у новинки невыразительный и скучный геймплей без уникальных черт. Также владельцы версий для ПК пожаловались на низкую производительность и обилие багов. Хотя, в целом, претензий к оптимизации не так много — сама игра очень плохая и стоит дорого для такого уровня исполнения.

Игра доступна на Xbox Series X/S и ПК в Steam, EGS и Game Pass.