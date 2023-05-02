Состоялся релиз Redfall - пользователи и журналисты разгромили игру

Сегодня ночью состоялся релиз долгожданной игры от легендарной студии Arkane. И чуда не случилось — игру разгромили как пользователи, так и критики. Вампирский шутер смогли порекомендовать к приобретению лишь 24% пользователей Steam.
На OpenСritic всё выглядит не намного лучше: у игры средний балл составил 66 из 100 на основе 59 рецензий. При этом рекомендует проект всего 29% критиков.
Большинство претензий от критиков и геймеров сводятся к тому, что у новинки невыразительный и скучный геймплей без уникальных черт. Также владельцы версий для ПК пожаловались на низкую производительность и обилие багов. Хотя, в целом, претензий к оптимизации не так много — сама игра очень плохая и стоит дорого для такого уровня исполнения.
Игра доступна на Xbox Series X/S и ПК в Steam, EGS и Game Pass.
Графика 10 лет назад, системные требования 10 лет врепед, только выйграли.
Так понятно было что кусок х##ни)
кто бы сомневался,теперь ждем старфиелд...
Прости нас Фил Спенсер, мы все прое****.