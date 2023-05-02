Redfall 02.05.2023
5.3 111 оценок

Состоялся релиз Redfall - пользователи и журналисты разгромили игру

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butcher69
Новости

Сегодня ночью состоялся релиз долгожданной игры от легендарной студии Arkane. И чуда не случилось — игру разгромили как пользователи, так и критики. Вампирский шутер смогли порекомендовать к приобретению лишь 24% пользователей Steam.

На OpenСritic всё выглядит не намного лучше: у игры средний балл составил 66 из 100 на основе 59 рецензий. При этом рекомендует проект всего 29% критиков.

Большинство претензий от критиков и геймеров сводятся к тому, что у новинки невыразительный и скучный геймплей без уникальных черт. Также владельцы версий для ПК пожаловались на низкую производительность и обилие багов. Хотя, в целом, претензий к оптимизации не так много — сама игра очень плохая и стоит дорого для такого уровня исполнения.

Игра доступна на Xbox Series X/S и ПК в Steam, EGS и Game Pass.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
cumon

Графика 10 лет назад, системные требования 10 лет врепед, только выйграли.

4
Валентин Добров

Так понятно было что кусок х##ни)

2
Mihanbo

кто бы сомневался,теперь ждем старфиелд...

0
Diablonos

Прости нас Фил Спенсер, мы все прое****.

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