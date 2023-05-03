"Так грустно видеть, что великий разработчик опустился до такого": Фанаты расстроены после ужасного запуска Redfall

Вампирский шутер от Arkane вышла вчера, 2 мая, и получила множество гневных отзывов как от критиков, так и от геймеров. Аналогичная история наблюдается и в сабреддите Redfall, где вы увидите множество разочарованных игроков.
Это стало настоящим ударом для фанатов, которые терпеливо ждали выхода Redfall с тех пор, как о ней стало известно еще в 2021 году и в итоге она была отложена. Как вы можете себе представить, многие игроки обратились к специальному сабреддиту игры, чтобы выразить свое разочарование.
"Со всей этой рекламой и акциями я ожидал гораздо лучшей игры, особенно с Arkane за разработкой", - пишет один из пользователей Reddit, возможно, непреднамеренно демонстрируя всю суть маркетинговых кампаний и то, почему не стоит делать предзаказ на игры.
Это также относится к одной из самых больших повторяющихся жалоб: Redfall не ощущается как игра Arkane. В конце концов, Arkane Studios ответственна за такие любимые фанатами симуляторы с погружением, как Prey и Dishonored. Но, как сказал один фанат: "Так грустно видеть, как великий разработчик опустился до такого".
"Я просто ошарашен. Как эта игра может быть настолько плоха?" - написал другой, перечислив проблемы, с которыми они столкнулись, играя в игру на Xbox Series X - в частности, проблемы с частотой кадров. "Я был в восторге с самого анонсирующего трейлера, - продолжает тот же пользователь, - это неприемлемо, и я невероятно разочарован".
Игроки Redfall выражают недовольство графикой игры, искусственным интеллектом, основным геймплеем, отсутствием матчмейкинга и ценой, которую придется заплатить за игру в ее нынешнем состоянии. В настоящее время родительская компания Arkane, ZeniMax, берет за Redfall 70 долларов, и это не очень понравилось фанатам, которые сделали предварительный заказ игры и не были готовы к тому, как она будет выглядеть после выхода.
Вот по этому я больше и не беру предзаказы :) Пусть хомячки на свои купят, протестируют, а я уж потом решу - брать или нет. Чтоб вот так же свои деньги в мусорку не выкинуть.
Да нет такой проблемы. В Стиме рефанд быстро оформляешь либо в геймпасе юзаешь. Нытьё по предзаказам надуманное видимо чтоб усилить восприятие остальных
Нафига вообще что-то брать? Была ли за последние лет пять хоть одна достойная игра? И уж особенно на консолях за 5к
Это стало настоящим ударом для фанатов, которые терпеливо ждали выхода Redfall - Фанаты кого или че - го ????
Некоторые наивные фанаты Arkane, которые в 2023 году ещё верят в то, что их любимые разработчики не могут сделать плохо, как другие.
Мне тоже не понятно, о каких фанатах идет речь. Мне кажется, эту игру никто не ждал)
Так грустно видеть в 2023 году таких, кто удивляется этому.
Чем выше поднимаешься, тем больнее падать.
Великий разработчик,
Так еще до выхода игр известно будет ли она трешем или годнотой, коцептуально и геймплейно, стоит только немножко узнать об игре - посмотреть геймплей например. Единственное, что об игре неизвестно до самого выхода - это какое ее техническое состояние будет на момент релиза. Удивляюсь тем кто в принципе ждал что-то хорошего от редфол, уже давно было понятно что за игра это будет.
Меньше на дюневу тратится надо
Если бы её там не было, игра резко стало шедевром?)
Деньги бы на игру потратили хоть как то повысили качество.
Это дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааалеко не первый хороший опустившийся разработчик, которого порешал рыночек.
В наше время на выходе игры, если у неë нет защиты, то еë даже с торрента качать не стоит, а подождать выхода всех патчей.
Чё
Наркотики прекрати употреблять...