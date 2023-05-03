"Так грустно видеть, что великий разработчик опустился до такого": Фанаты расстроены после ужасного запуска Redfall ©

Вампирский шутер от Arkane вышла вчера, 2 мая, и получила множество гневных отзывов как от критиков, так и от геймеров. Аналогичная история наблюдается и в сабреддите Redfall, где вы увидите множество разочарованных игроков.

Это стало настоящим ударом для фанатов, которые терпеливо ждали выхода Redfall с тех пор, как о ней стало известно еще в 2021 году и в итоге она была отложена. Как вы можете себе представить, многие игроки обратились к специальному сабреддиту игры, чтобы выразить свое разочарование.

"Со всей этой рекламой и акциями я ожидал гораздо лучшей игры, особенно с Arkane за разработкой", - пишет один из пользователей Reddit, возможно, непреднамеренно демонстрируя всю суть маркетинговых кампаний и то, почему не стоит делать предзаказ на игры.

Это также относится к одной из самых больших повторяющихся жалоб: Redfall не ощущается как игра Arkane. В конце концов, Arkane Studios ответственна за такие любимые фанатами симуляторы с погружением, как Prey и Dishonored. Но, как сказал один фанат: "Так грустно видеть, как великий разработчик опустился до такого".

"Я просто ошарашен. Как эта игра может быть настолько плоха?" - написал другой, перечислив проблемы, с которыми они столкнулись, играя в игру на Xbox Series X - в частности, проблемы с частотой кадров. "Я был в восторге с самого анонсирующего трейлера, - продолжает тот же пользователь, - это неприемлемо, и я невероятно разочарован".

Игроки Redfall выражают недовольство графикой игры, искусственным интеллектом, основным геймплеем, отсутствием матчмейкинга и ценой, которую придется заплатить за игру в ее нынешнем состоянии. В настоящее время родительская компания Arkane, ZeniMax, берет за Redfall 70 долларов, и это не очень понравилось фанатам, которые сделали предварительный заказ игры и не были готовы к тому, как она будет выглядеть после выхода.