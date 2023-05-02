Игроки высмеивают "шокирующе плохой" ИИ противников в Redfall ©

Redfall уже вышла и она не вызвала положительных эмоций. Наоборот, игроки делятся своим разочарованием от геймплея до производительности. Теперь, когда игроки проводят в шутере все больше часов, пытаясь извлечь из него максимум пользы, появляется еще одна жалоба: вражеский ИИ просто "шокирующе плохой".

По крайней мере, так утверждается в некоторых роликах, распространяемых в сети, где показано, что враги реагируют на атаки совершенно странным образом. Злодеи не делают ничего, кроме шагов из стороны в сторону, когда попадают под обстрел, и это не дает игрокам практически ничего сложного, что приводит к дальнейшим жалобам на то, что в нынешнем состоянии Redfall слишком легко победить.

"Это шокирующе плохо", - говорит пользователь lolyouseriousbro. "Графика плохая, ИИ ужасен, геймплей в лучшем случае посредственный".

В другом месте сабреддита Neosss1995 делится видео этого ИИ в действии. Хотя, возможно, это неправильное слово, потому что эти NPC совсем не анимированы.

Другие делятся еще более удивительными примерами плохого ИИ врагов, утверждая, что именно так выглядит игра на самой сложной сложности.

Безусловно, Redfall выходила на рынок не без большого запаса доброжелательности. Хотя многие считали, что Arkane не может ошибиться, разработав такие хиты, как Dishonored и Deathloop, в Redfall было много предупреждающих знаков. Прежде всего, это требование всегда быть онлайн, даже в одиночной игре. Для студии, известной своими однопользовательскими проектами, это было огромным ударом. Затем было Denuvo DRM - функции, которая уже давно связана с плохими показателями на ПК. И наконец, стало известно, что для консольных игроков будет ограничена частота 30 кадров в секунду.

Учитывая все вышесказанное, Redfall придется очень постараться, чтобы спасти свою репутацию. Однако, учитывая количество проблем, с которыми сталкиваются игроки, трудно предположить, что это вообще произойдет.