Четвертый плейтест средневековой MMORPG Reign of Guilds стартует на этой неделе ©

Студия Atlant Games только что сообщила, что скоро стартует четвертый плейтест "классической MMORPG" Reign of Guilds.

Плейтест продлится 13 дней с 17:00 05/07/2023 до 22:00 17/07/2023.

Пришло время для плейтеста #4 в Steam. Как мы и озвучивали ранее, основной акцент был сделан на работе с полученным фидбэком с ПТ-3, рефакторе механик, которые принесли больше всего проблем, а также добавление контента в Дворране, в т.ч. аддитивные абилки для профессий.



В ближайшее время мы опубликуем небольшой обновленный FAQ, рассказывающий о концепции и допущениях данного ПТ, а также патчноут на последние изменения.

Тест является открытым в Steam, т.е. все записавшиеся на него получат доступ, а также все, кто захочет присоединиться в момент тестирования.