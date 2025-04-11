Rematch - аркадный футбол нового поколения от авторов Sifu выйдет 19 июня

Создатели экшена Sifu из студии Sloclap анонсировали дату выхода своей новой игры — Rematch. Аркадный футбольный экшен поступит в продажу 19 июня для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). А уже 18 апреля стартует открытая бета, регистрация на которую доступна сейчас.

В Rematch вы управляете одним игроком своей команды в матчах формата 5 на 5 с видом от третьего лица. Всё строится на личном мастерстве, точной координации и слаженной командной работе. Без статистик, фолов и офсайдов — только динамичный геймплей, в котором решает только скилл.

Вас ждёт быстрая аркада с футбольной душой: дриблинг, удары, пасы и стремительные атаки — здесь каждый момент важен. Нет пауз — только экшен, где важна каждая доля секунды. Игра предлагает доступное, но глубокое управление, рассчитанное на рост мастерства.

Rematch ориентирована на онлайн-соревнования, включая ранговые матчи, командные режимы и сезонный контент. Каждое обновление добавляет новые режимы, косметику и испытания — скучать точно не придётся.