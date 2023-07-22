DSOG: NVIDIA RTX 4090 не может обеспечить стабильные 60 fps в Remnant 2 при 4K и "ультра" настройках ©

Хотя официальный релиз игры состоится 25 июля, владельцы Ultimate Edition уже могут поиграть в нее. Но дела обстоят не лучшим образом: NVIDIA GeForce RTX 4090 не в состоянии запустить Remnant 2 с частотой 60 кадров в секунду в режиме 4K/Ultra Settings.

Для съемки игрового процесса редакция портала DSOG использовала AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ DDR5 с частотой 6000 МГц и NVIDIA Founders Edition RTX 4090. Также был использован Windows 10 64-bit и драйвер GeForce 536.67.

Remnant 2 работает на движке Unreal Engine 5, то есть это одна из первых игр на новейшем движке Epic. Кроме того, игра поддерживает DLSS 2/3, а также XeSS и FSR 2.0. Ранее NVIDIA утверждала, что игра будет поддерживать только DLSS 2, поэтому включение DLSS 3 Frame Generation стало приятным сюрпризом.

Для первых тестов в разрешении 4K была использована стартовая зона и безопасная зона Ward 13. Во второй зоне присутствует множество NPC, поэтому, по идее, она должна обеспечить надежные результаты для остальной части игры.

Как видите, NVIDIA GeForce RTX 4090 не может запустить Remnant 2 с 60fps в родном 4K и на ультра настройках. Игра даже не использует никаких эффектов трассировки лучей, так что редакция портала пока не смогла понять в чем тут дело.

При нативных настройках 4K/Ultra RTX 4090 показывает в среднем 40 кадров в секунду. Включив DLSS 2, мы можем получить постоянные 60 кадров/с в 4K/Ultra. А включив функцию DLSS 3 Frame Generation, мы получаем дополнительный прирост производительности на 45-50%.

К чести игры, она может быть красивой. В Gunfire использовано большое количество высококачественных текстур, есть несколько потрясающих эффектов глобального освещения. Однако главные герои и близко не стоят с тем, чего могут достичь современные игры уровня "ААА". И хотя игра выглядит намного лучше своего предшественника, это не оправдывает ее смехотворно высоких требований к графическому процессору.

Кроме того, игра страдает от странных визуальных артефактов. На видео, снятом нами (при перемещении камеры), хорошо видны артефакты на травинках. Обычно такие артефакты возникают при использовании технологии масштабирования. Однако даже без использования масштабирования игра все равно имеет эти визуальные глюки/баги.

В целом, редакция портала не рекомендует торопиться с покупкой ПК-версии.