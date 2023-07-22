DSOG: NVIDIA RTX 4090 не может обеспечить стабильные 60 fps в Remnant 2 при 4K и "ультра" настройках

Хотя официальный релиз игры состоится 25 июля, владельцы Ultimate Edition уже могут поиграть в нее. Но дела обстоят не лучшим образом: NVIDIA GeForce RTX 4090 не в состоянии запустить Remnant 2 с частотой 60 кадров в секунду в режиме 4K/Ultra Settings.
Для съемки игрового процесса редакция портала DSOG использовала AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ DDR5 с частотой 6000 МГц и NVIDIA Founders Edition RTX 4090. Также был использован Windows 10 64-bit и драйвер GeForce 536.67.
Remnant 2 работает на движке Unreal Engine 5, то есть это одна из первых игр на новейшем движке Epic. Кроме того, игра поддерживает DLSS 2/3, а также XeSS и FSR 2.0. Ранее NVIDIA утверждала, что игра будет поддерживать только DLSS 2, поэтому включение DLSS 3 Frame Generation стало приятным сюрпризом.
Для первых тестов в разрешении 4K была использована стартовая зона и безопасная зона Ward 13. Во второй зоне присутствует множество NPC, поэтому, по идее, она должна обеспечить надежные результаты для остальной части игры.
Как видите, NVIDIA GeForce RTX 4090 не может запустить Remnant 2 с 60fps в родном 4K и на ультра настройках. Игра даже не использует никаких эффектов трассировки лучей, так что редакция портала пока не смогла понять в чем тут дело.
При нативных настройках 4K/Ultra RTX 4090 показывает в среднем 40 кадров в секунду. Включив DLSS 2, мы можем получить постоянные 60 кадров/с в 4K/Ultra. А включив функцию DLSS 3 Frame Generation, мы получаем дополнительный прирост производительности на 45-50%.
К чести игры, она может быть красивой. В Gunfire использовано большое количество высококачественных текстур, есть несколько потрясающих эффектов глобального освещения. Однако главные герои и близко не стоят с тем, чего могут достичь современные игры уровня "ААА". И хотя игра выглядит намного лучше своего предшественника, это не оправдывает ее смехотворно высоких требований к графическому процессору.
Кроме того, игра страдает от странных визуальных артефактов. На видео, снятом нами (при перемещении камеры), хорошо видны артефакты на травинках. Обычно такие артефакты возникают при использовании технологии масштабирования. Однако даже без использования масштабирования игра все равно имеет эти визуальные глюки/баги.
В целом, редакция портала не рекомендует торопиться с покупкой ПК-версии.
Ну куда маленькой инди студии справиться с таким мощным движком)
При чем тут движёк. Просто нвидия заплатила бабла что бы игра на картах без fRaMe GeNeRaTiOn неиграбельной была, надо же 4000 линейку кала продавать. Вот и все.
Дада, нвидии очень выгодно платить разработчикам что бы они кривоокодили игроки смотрели на эту тенденцию и вообще перестали обновлять карты просто уйдя на консольный рынок. Хватит уже этот бред нести
Так делают так что бы игра работала хотя бы хоть как то только на новых картах что бы их продавать. Это же очевидно как день. Впринципе ремнант 2 без карты 4000 серии или 7900 ХТ можно не запускать.
Какой же бред ты несешь. Не оправдывай кривые руки разработчиков своими теориями заговора.
Где ты был когда весь ПеГе поносил амд за плохую (на самом деле ещк нормальную) оптимизацию в звездных войнах 😂.
Ну это не двойные стандарты, просто это другое 😭
С выходом 20 линейки продвигали фуфлыжный апскейл, с выходом 40 начали еще кисельный фальшивый фреймрейт пропихивать, замечательные технологии.
Я думаю, что у Nvidia нет других вариантов. Вспомнить новости, где карты перегреваются, а самый топ так и не вышел. Мощность может и есть откуда брать, а с охлаждением пока беда. При этом выпускать новые карты нужно, ведь деньги уходят каждый день на разработку и содержание, а доход должен приходить всегда. Отсюда всякое фуфло выходит в промежутке)
С охлаждением никаких проблем нет, даже самые простые версии карт не перегреваются. Проблемы были у пол процента пользователей с новым разъемом питания, но к охлаждению это не имеет отношения.
И самый топ никогда не выпускают, это запас под топовый проф ускоритель, могут от него ещё чуть откусить и выпустить 4090ти, но там запаса мало
4090 офисная затычка.
так шо, брать рх7900хтх?
Что-то меня пугает эта современная тенденция выпускать неоптимизированный кал заместо игры, а потом в течение времени допиливать его патчами. А сразу нельзя всё сделать? Как это было с Atomic Heart (притом, что у нас игровых студий- раз два и обчёлся, в отличие от Европы и Америки)
тогда пришлось бы тратить деньги на тестеровщиков, а когда разрабы пронюхали, что беты и даже альфа версии можно кидать в релиз, они поняли что это халява и бесплатный народный бета тест.
С Atomic Heart ситуация донельзя простая: в этой игре нет атрибутов актуальных игр, используются буквально устаревшие технологии, дебютировавшие еще в Crysis в 2007.
В игре нет трассировки отражений, трассировки теней, трассировки глобального освещения, трассировки затенения. Есть классические каскадные тени, которые даже не размываются с высотой как в десятилетней (а то и древнее) технологии PCSS - такое освещение лежит в основе теней на открытых пространствах. И есть запеченные карты теней и света - они используются в подземельях как одна из старейших технологий создания освещения в играх.
Стоит заметить, что в кат-сценах, по какой-то причине, физически корректные мягкие тени все же присутствуют, и даже от искусственных источников света (не от Солнца/Луны). Но, как только начинается/продолжается геймплей, это исчезает. И этого никто даже не заметил.
https://www.playground.ru/atomic_heart/forum/budet_li_rt-1611020#29107555
С графической точки зрения, оглядываясь на обещанную поддержку DXR (трассировку), Atomic Heart дико порезан. И именно по этой причине всем кажется, будто игра хорошо работает, но не обманывайте себя. Будь эта игра на выходе с поддержкой DXR, ее техническое состояние оценивалось бы от "сносно" до "надоедливо плохо", ведь это именно та реальность, к которой пришла игровая индустрия. Каждая крупная игра на выходе очень плохо работает, хоть и может выглядеть впечатляюще (и то не всегда).
Это только подтверждает заявления, что с ~2015 года графика особо не меняется, ну точнее, она то меняется, но найти заметные различия все тяжелее, особенно в динамичных играх, где ты большую часть времени с кем-то воюешь)
Это между 95-00-05-10-15 были заметные различия, сейчас уже все менее заметно с каждым годом, а вот железо, которое требуется сильно заметно.
Первая часть - может нормально работать хоть на калькуляторах. Вторая часть с таким же почти уровнем графики - NVIDIA RTX 4090 не может обеспечить стабильные 60 fps в Remnant 2 при 4K и "ультра" настройках ©
Смешно. Кстати, когда вы говорите о патчах, вы забываете о DLSS и прочей ерунде. Проще говоря, играя с этой настройкой, вы играете в апскейл и довольны количеством кадров. Но так не бывает. Нельзя из худшего сделать лучшее.
DLSS - обман пользователей. Вам будет сказано про 4k и миллион FPS, вот только там будет где-то 720p (условно, 1080 максимум), которые растянут до 4k.
Как за ЭТО их ещё не посадили... Это же чистейший обман. У меня в любой игре такая лажа выключена и играю в нативном разрешении. Не тянет (монитор 2k, 11900KF + 3080 Ti) - значит игра дно по оптимизации.
Карта слабая просто
Язык фактов. Удивительно, ведь обычно большинство защищает этот скам и действительно многие верят в этот FPS из воздуха.
Не верю чет я )))
Игра высирает 50фепесов в 1440р с длсс на 3070. Это все что нужно о ней знать. В тлоу эталонная оптимизация если с этим калищем сравнивать.
Пруфы?
Iq?
вот он ваш анрил енжин 5, движок будущего. Пообещали всем что в движок загружаешь ассеты и он сам все сделает, вот разрабы и не думают даже о том чтобы делать рабочий продукт
Это порт. Игру начинали на 4 создавать. Это очевидно по дате начала разработки и дате релизе уе5.
Ну да ну да, все прямо на 4к сидят. на QHD у меня 110-120 фпс
Как игруха?
Какая видюха?
4070ti
я на выборе между рх7900хтх или ртх4090 есесно я буду брать моник 4к
Неплохо, но одному скучно, нужен кооп
А чо XESS и FSR не включали? Или боятся что они лучше?
Неважно. Главное шильдик нвидки налепить.
Судя по тестам нвидка нормально так попотела над тем что бы даже сами юзеры нвидки не смогли в игру поиграть нормально.
Зато frame generation засунули. Что бы юзеры 4060 хоть на средних поиграть могли. 🤡
Нвидка постаралась. Спасибо.
А еще нужно напомнить что игра абсолютно неиграбельна на железе указанном в сис. требованиях, чего небыло в jedi survivor который показывал адекватную производительность на указанном железе. А тут не то что оптимизация, еще и графика дно. Но этим тут можна, это ж энвидка.
У игры нет никаких шильдов, а ещё она работает на 7900xtx на уровне 4090, а это может быть только в случае кривого кода или оптимизона под амуде, но в любом случае на 4090 можно получить стабильные 60 фпс, более красивую картинку за счёт dlaa и более низкую задержку за счёт рефлекса, а вот 7900xtx по всем этим пунктам в пролёте)
4к, dlaa, fg и reflex = 60 стабильных фпс с загрузкой карты 60-85%)
На какой-нибудь 6090 может и так.
То есть реальных кадров в нативном разрешении там раза в 3 меньше. Печалька однако.