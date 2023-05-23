Remnant 2 2023 г.
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Новый трейлер Remnant 2 демонстрирует Архетип Челленджер

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monk70
Новости

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games выпустили новый трейлер Remnant II, в котором представлен архетип Челленджера.

Челенджер — это враг архетип близкого к среднему радиусу действия. Они запугивают своих врагов одним своим присутствием и наносят жестокий урон в дальнем и ближнем бою любому, кто достаточно глуп, чтобы пересечь их путь. Отправиться в апокалипсис в одиночку может быть непросто, поэтому взять с собой друга — всегда хорошая идея.

Remnant II должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store в 2023 году.

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