Новый трейлер Remnant 2 демонстрирует Архетип Челленджер ©

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games выпустили новый трейлер Remnant II, в котором представлен архетип Челленджера.

Челенджер — это враг архетип близкого к среднему радиусу действия. Они запугивают своих врагов одним своим присутствием и наносят жестокий урон в дальнем и ближнем бою любому, кто достаточно глуп, чтобы пересечь их путь. Отправиться в апокалипсис в одиночку может быть непросто, поэтому взять с собой друга — всегда хорошая идея.

Remnant II должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store в 2023 году.