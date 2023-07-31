Один из архетипов Remnant 2 был спрятан в самом коде игры: "Мы знали, что вы не сможете отказаться от датамайнинга" ©

Компания Gunfire Games хорошо знает, как любят игроки копаться в коде игры, и поэтому решила включить в Remnant 2 секретный класс, который можно найти только с помощью датамайнинга.

"Чтобы открыть Архона в Remnant 2, нужно проникнуть в сам код", - написал в Twitter главный дизайнер Бен Кьюретон. "Мы знали, что не сможем остановить датамайнинг, поэтому уперлись в него и создали целый архетип, которым можно поделиться с сообществом, как только его откроют те, кто обладает способностью видеть между мирами".

Конечно, некоторым смекалистым датамайнерам Remnant 2 удалось разгадать эту загадку. Тем не менее, получить Архонта далеко не так просто. По данным Forbes, сначала необходимо разблокировать два других класса — Исследователя и Захватчика. После этого необходимо экипировать 12 определенных предметов и навыков.

Когда все вышеперечисленное будет установлено, нужно пройти через поврежденную красную дверь в Лабиринте и войти в подсобные помещения. Здесь вы найдете энграмму Strange Box Engram, необходимую для создания Архонта.

Класс Архонта - это лишь один из многих секретов, скрытых в Remnant 2. Ранее в этом месяце Кьюретон рассказал, что в новой игре есть множество скрытых элементов. С учетом того, что количество одновременных игроков превышает 100 000, что вдвое больше, чем в первой игре, мы ожидаем увидеть еще много сюрпризов от шутера, напоминающего Souls, в ближайшие недели и месяцы.