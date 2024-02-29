Remnant 2 сегодня получила кроссплей между PC, Xbox Series X/S и PS5

Одним из ключевых моментов, позволяющих получить максимум удовольствия от мрачного лутер-шуте Remnant II, является поиск друзей, с которыми можно объединиться, но, к сожалению, возможности игроков были несколько ограничены тем, что игра не поддерживала кроссплей. К счастью, сегодня ситуация изменилась: Gunfire Games и издатель Gearbox объявили о добавлении кроссплея в игру. Вот что сказал о новой функции директор Remnant II Дэвид Адамс...
Кроссплей был одной из самых востребованных игроками функций для Remnant II, и наше сообщество было так здорово, что терпеливо ждало ее появления. Мы очень рады выпустить это обновление сегодня, ведь команда упорно работала над тем, чтобы сделать его реальностью". Впереди еще больше контента Remnant II, включая второе DLC!.
Помимо добавления кроссплея, возвращается полюбившееся всем событие Aberration Domination, и игроки смогут справиться с его задачами до 5 марта.
В Remnant II можно играть на ПК, Xbox Series X/S и PS5.
Ну наконец-то дождались)!
не ври никто не ждал