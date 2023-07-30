Remnant 2 теперь поддерживает DLSS 3, но вам, вероятно, не стоит её включать ©

Через пять дней после официального запуска (хотя Ultimate Edition предоставила ранний доступ несколькими днями ранее), Remnant 2 набирает силу в Steam, где, по данным SteamDB, вчера был достигнут новый пик одновременных игроков в 109 053 пользователя.

Хотя отзывы пользователей об игре в Steam довольно положительные (оценка 80%), в них также упоминаются некоторые проблемы с производительностью. Разработчики уже добавили DLSS 3 в Remnant 2, хотя и не упомянули об этом нигде в примечаниях к патчу или на каком-либо другом официальном канале. Теперь вы можете найти его прямо под настройкой качества апскейлера. Конечно, он будет доступен только владельцам видеокарт GeForce RTX 40.

К сожалению, реализация DLSS 3 в этой игре оставляет желать лучшего, что может объяснить отсутствие фанфар со стороны Gunfire Games и/или NVIDIA. Это не из-за увеличения производительности, которое определенно заметно, как вы можете видеть из пользовательских тестов, полученных с помощью CapFrameX.

Обходя центр игры (Ward 13), DLSS 3 улучшает среднюю частоту кадров более чем на 55%, 1% процентиль FPS на 39,6% и 0,2% процентиль FPS снова на 55%. В первом мире, Н'емад, во время обычного игрового процесса, средняя частота кадров увеличилась на 42,3%, FPS 1% процентиля на 39,1%, а FPS 0,2% процентиля на 41,2%.

Это далеко не самый большой скачок производительности, наблюдаемый при использовании DLSS 3 в игре. Тем не менее, они все еще значительны и очень приветствуются в Remnant 2. Вопрос в качестве реализации.

Хотя частота кадров выше, фактическое ощущение плавности хуже при использовании DLSS Frame Generation. Иногда даже можно отчетливо увидеть, когда анимация выглядит более прерывистой, чем без DLSS FG. Более того, стабильность изображения невысока, что приводит к странному дрожанию.

Отзывчивость имеет первостепенное значение в подобной игре Souls, и субъективно она намного лучше с отключенной генерацией кадров. Что касается причин, то это может быть связано с некорректной реализацией Reflex, который является ключевым компонентом пакета DLSS 3. В Remnant 2 также нет отдельной опции для Reflex, в отличие от большинства игр с DLSS 3.