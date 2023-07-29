Одновременный онлайн Remnant 2 достиг 109 тыс. игроков в Steam

Последняя игра Gunfire Games добилась рекордного успеха. Remnant 2 неуклонно поднимается в чартах Steam и собрала более 100 000 игроков одновременно. Как зафиксировал сайт отслеживания Steam SteamDB, с начала выходных число игроков резко увеличилось, и около двух часов назад пиковый онлайн достиг 109 053 человека.
Несколько дней назад игре удалось привлечь более 83 000 одновременных игроков. С тех пор количество игроков медленно продолжало расти в чартах Steam, даже когда с момента выпуска прошло несколько дней. Теперь это число достигло отметки более 100 000.
Стоит сказать, что пиковый онлайн первой части, Remnant: From the Ashes, составляет 48 289 игроков, то есть сиквел по этому показателю обошёл оригинал более чем в два раза.
Remnant 2 разошлась как горячие пирожки и попала в список бестселлеров Steam и Epic Games перед релизом.
Remnant 2 была выпущена 25 июля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X.
Классика. Я-то думал, игра и правда плохая, судя по тому, как великие эксперты с ПГ тут ныть начали обо всём подряд. Но судя по онлайну в 100К и 80% положительных - не всё так уж и плохо.
Да ПГ нынче превратился в сборище zетников. Увы.
Не разу еще не сталкивался с такими тут, а вот с провокаторами вроде тебя очень часто.
Концепт интересный же, сюжет расширяет историю первой части. Плюс, можно и в одиночку поиграть спокойно за класс "Дрессировщик". По производительности слышал много нареканий, но у меня лично с DLAA никаких проблем нет.
ну вали тогда на свой свинорыльский аналог пегача, хрена ли тут ноешь?
А как же оптимизация?
108 тысяч gовноедов. Этим лопухам продали отвратно оптимизированный продукт, а они его схавали, ещё и найдутся уникумы, которые говорят мол "сейчас многие игры не оптимизированы и не доделанные до конца, но это же не повод все эти игры не покупать". Повод ещё и какой, разрабы видят шо едят такой shit , вот и будут продолжать.
Заминусуйте меня, что бы я знал сколько вас тут таких адептов "у меня 4090, у меня не лагает".
Я думаю что игра хуже первой части. Генерация это жесть, игра хард кор пиф паф, закликивание. Сюжет отстой как помойное ведро
Все зашли посмотреть как игра с графой 2017 года работает хуже киберпука.
Так киберпанк работает отлично, или Амуде не тянет?
а какая должна быть графа?
Непонятно конечно, почему в играх уже давно никакой прорывной графики не заметно, а то и вовсе так себе, но требования постоянно растут? Производители видюшек лоббируют, чтоб продажи стабильные были?
Соответствующая фреймрейту.
Понятно. Потому что зачем тратить бабки на оптимизацию и т.д. если все сожрут и так и добавки попросят. Начал этот движ именно киберпук. Вот теперь плоды выросли.