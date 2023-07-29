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Remnant 2 25.07.2023
7.7 275 оценок

Одновременный онлайн Remnant 2 достиг 109 тыс. игроков в Steam

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monk70
Новости

Последняя игра Gunfire Games добилась рекордного успеха. Remnant 2 неуклонно поднимается в чартах Steam и собрала более 100 000 игроков одновременно. Как зафиксировал сайт отслеживания Steam SteamDB, с начала выходных число игроков резко увеличилось, и около двух часов назад пиковый онлайн достиг 109 053 человека.

Несколько дней назад игре удалось привлечь более 83 000 одновременных игроков. С тех пор количество игроков медленно продолжало расти в чартах Steam, даже когда с момента выпуска прошло несколько дней. Теперь это число достигло отметки более 100 000.

Стоит сказать, что пиковый онлайн первой части, Remnant: From the Ashes, составляет 48 289 игроков, то есть сиквел по этому показателю обошёл оригинал более чем в два раза.

Remnant 2 разошлась как горячие пирожки и попала в список бестселлеров Steam и Epic Games перед релизом.

Remnant 2 была выпущена 25 июля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
ratte88

Классика. Я-то думал, игра и правда плохая, судя по тому, как великие эксперты с ПГ тут ныть начали обо всём подряд. Но судя по онлайну в 100К и 80% положительных - не всё так уж и плохо.

3
ModRed5555

Да ПГ нынче превратился в сборище zетников. Увы.

-11
Rograx ModRed5555

Не разу еще не сталкивался с такими тут, а вот с провокаторами вроде тебя очень часто.

9
Raven187

Концепт интересный же, сюжет расширяет историю первой части. Плюс, можно и в одиночку поиграть спокойно за класс "Дрессировщик". По производительности слышал много нареканий, но у меня лично с DLAA никаких проблем нет.

0
Zolq ModRed5555

ну вали тогда на свой свинорыльский аналог пегача, хрена ли тут ноешь?

0
warp 37

А как же оптимизация?

0
СнопакДоминатор

108 тысяч gовноедов. Этим лопухам продали отвратно оптимизированный продукт, а они его схавали, ещё и найдутся уникумы, которые говорят мол "сейчас многие игры не оптимизированы и не доделанные до конца, но это же не повод все эти игры не покупать". Повод ещё и какой, разрабы видят шо едят такой shit , вот и будут продолжать.

0
СнопакДоминатор

Заминусуйте меня, что бы я знал сколько вас тут таких адептов "у меня 4090, у меня не лагает".

0
Glodus_mc

Я думаю что игра хуже первой части. Генерация это жесть, игра хард кор пиф паф, закликивание. Сюжет отстой как помойное ведро

-5
wdymBro

Все зашли посмотреть как игра с графой 2017 года работает хуже киберпука.

-8
Well-offZin

Так киберпанк работает отлично, или Амуде не тянет?

-4
Kaskad131

а какая должна быть графа?

0
AndralStormborn

Непонятно конечно, почему в играх уже давно никакой прорывной графики не заметно, а то и вовсе так себе, но требования постоянно растут? Производители видюшек лоббируют, чтоб продажи стабильные были?

2
wdymBro Kaskad131

Соответствующая фреймрейту.

0
wdymBro AndralStormborn

Понятно. Потому что зачем тратить бабки на оптимизацию и т.д. если все сожрут и так и добавки попросят. Начал этот движ именно киберпук. Вот теперь плоды выросли.

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