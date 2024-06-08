Вышло первое сюжетное дополнение Alan Wake 2

Разработчик Remedy Entertainment сегодня выпустил первое дополнение для игры Alan Wake 2 под названием Night Springs. Это DLC доступно бесплатно для владельцев Deluxe-издания. Те, кто приобрел базовую версию игры, могут обновиться до расширенной версии за дополнительную плату.
Дополнение Night Springs для игры Alan Wake 2 включает три самостоятельных эпизода: «Разрушитель времени» (Time Breaker), «Северная звезда» (North Star) и «Поклонник номер один» (Number One Fan).Каждый из этих эпизодов посвящен различным персонажам, которых создал Алан Уэйк на основе снов из Темной обители. Разработчики утверждают, что все три акта предлагают уникальный опыт, акцентируя внимание на различных аспектах геймплея и повествования.
В дополнении Night Springs для игры Alan Wake 2 эпизод «Разрушитель времени» (Time Breaker) представляет протагониста, напоминающего внешне шерифа Тима Брейкера. Он выступает в роли героя мультивселенной и по сюжету должен выследить Хозяина множества миров. В эпизоде «Северная звезда» (North Star) игроки будут управлять девушкой, похожей на Джесси Фейден из Control, которая пытается найти своего исчезнувшего брата.Эпизод «Поклонник номер один» (Number One Fan) знакомит игроков с историей официантки, похожей на Роуз Мэриголд, которая стремится спасти своего кумира Писателя.
Ждём с зелёным флагом
как скачать это дополнение на пиратку?
Жди пока перезальют на тарэнтах
Это че озвучку от гейм войс еще дольше ждать придется?
Конечно. Лучше всего если она выйдет вместе с законченным изданием, что бы сразу всё играть.
щас налетят нытики что игра плохая=) и будут говорить что гг заменили на черную -_-