Свежий патч для Remnant 2 устраняет баги и ошибки производительности

Разработчики из студии Gunfire Games продолжают работу над улучшением технического состояния Remnant 2. Хардкорный кооперативный экшен ещё на старте мог похвастаться отличной стабильностью и хорошей производительностью, но авторы проекта стремятся довести эти моменты до идеального состояния. Они выпустили очередное обновление для игры, где устранили известные баги и ошибки, влияющие на производительность.
ПК-версия Remnant 2 получила небольшой хотфикс под номером 386,954 от 11 сентября. В этом патче была устранена ошибка, мешавшая исследовать мир Н'еруде. Также был исправлен баг, из-за которого Афелион и Сумрак наносили двойной урон.
Вместе с этим крупное обновление получила консольная версия экшена. Remnant 2 для PlayStation 5 и Xbox Series X была переведена на версию 1.000.011 (1.0.0.15 для Xbox), в которой улучшили производительность и устранили критические сбои. Как отмечают разработчики, обновление должно решить несколько проблем, включая общие сбои при подключении после экрана «подключения» и присоединение к играм при использовании персонажа с большим количеством снаряжения и предметов.
Примечания к обновлению 1.000.011 для Remnant 2:
- Исправлена проблема с навыком «Врата Хаоса» Архона, которая влияла на производительность.
- Исправлена проблема с навыком Архона «Форма хаоса», которая влияла на производительность.
- Улучшена производительность на всех этапах битвы с боссом «Аннигиляция».
- Исправлена ошибка, из-за которой сбор предмета приводил к небольшой задержке у хостов.
- Различные исправления сбоев и оптимизации.
- Оптимизированное серверное соединение при присоединении игроков к играм.
- Добавлена опция включения удержания спринта в настройках игрового процесса.
- Риги теперь могут понижать качество оружия, возвращая 75% материалов, использованных в улучшениях, и 50% лома.
- Теперь Двелл может понизить версию мутаторов, вернув 75% материалов, использованных в улучшениях, и 50% лома.
- На страницу расширенной статистики в меню персонажа добавлена длительность расходных материалов.
- Исправление ошибок и многое другое.
Remnant 2 доступна для игры на ПК и консолях.
Оч желательно в первую часть играть, или сразу во вторую можно врываться?
ворвись в спортзал
не принципиально. но первая хорошая. особенно в коопе. плюс будешь иметь представление что ждёт в продолжении.
Если нравятся игры с хардкорными боссами то однозначно стоит начинать в с первой,очень достойный представитель в своём жанре,в этой серии ещё очень классная фишка опять же связанная с боссами,во первых боссы могут быть разными при повторном прохождении,и их можно убивать разными способами и за это получаешь разное оружие или шмот. Разрабы сделали ещё очень классную фишку можно в любой момент выбрать специальный режим пройти любую локацию или любого босса сколько угодно раз что бы найти все секреты и выбить нужный лут.
Эта серия напоминает Бордерлендс геймплейно? Как лутер-шутер
Неё, вообще не про это. Тут это куда интересней сделано как по мне. Геймплей не поверхностный как в борде, а более глубокий.
"На старте мог похвастаться хорошей оптимизацией". Чего😂
Автор скопировал у какого-то другого копипастера.