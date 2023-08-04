Технические энтузиасты из Digital Foundry оценили Ratchet & Clank Rift Apart и Remnant 2 на Steam Deck ©

За последние несколько дней мы стали свидетелями двух крупных релизов. ПК-геймеры могут познакомиться с Ratchet & Clank: Rift Apart, а Remnant 2 дебютирует на консолях и ПК текущего поколения. А как обстоят дела с указанными проектами на портативном устройстве Valve? Результаты могут вас удивить.

Digital Foundry рассмотрела эти игры, которые, как утверждается, "слишком велики для платформы Steam". В итоге вывод с одной стороны, положительные, а с другой - предвещают платформе Valve плачевное будущее. Технические энтузиасты назвали эти игры одними из самых технически продвинутых на данный момент. В них представлена трассировка лучей, расширенная дискретизация, виртуализированная геометрия и другие технологии, которые требуют высоких мощностей.

Ratchet & Clank: Rift Apart без проблем работает на небольшим устройством - игроки могут адаптировать геймплей под Steam Deck, выбрав соответствующие настройки, и в этой ситуации мы получаем солидно выглядящую постановку, работающую с частотой 30 кадров в секунду. В некоторых ситуациях мы можем даже соблазниться на более плавный режим, но если вы хотите получить стабильный геймплей, то лучше выбрать 30 кадров в секунду.

С Remnant 2 дела обстоят гораздо хуже - игра имеет некоторые проблемы на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, поскольку разработчики используют некоторые возможности Unreal Engine 5. Неудобства возвращаются и на Steam Deck, поскольку игрокам приходится выбирать очень низкое разрешение, что, собственно, и влияет на геймплей, плюс даже в этой ситуации игра работает ниже 30 кадров в секунду.

Digital Foundry предполагает, что Remnant 2 предвещает нелегкие времена для Steam Deck, поскольку другие игры, разработанные на Unreal Engine 5, могут столкнуться с аналогичными проблемами на аппаратном обеспечении Valve.

Тем не менее, Rift Apart находится в достаточно хорошей форме, с приятной графикой и приемлемой частотой кадров, если вы запускаете его с SSD-накопителя емкостью 256 ГБ или больше. Это не полноценная игра для PS5 или high-end PC, но на портативной системе она вполне удовлетворительна.

Remnant 2 требует значительного уменьшения масштаба и по-прежнему страдает от низкой производительности. Это не очень хорошая оценка сама по себе и, вероятно, не очень хороший знак для будущих игр на UE5. Передовая технология освещения Lumen в Unreal Engine полностью отсутствует в Remnant, и, тем не менее, игра с трудом держится на портативных компьютерах Valve.