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Remnant 2 25.07.2023
8 416 оценок

Технические энтузиасты из Digital Foundry оценили Ratchet & Clank Rift Apart и Remnant 2 на Steam Deck

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butcher69
Новости

За последние несколько дней мы стали свидетелями двух крупных релизов. ПК-геймеры могут познакомиться с Ratchet & Clank: Rift Apart, а Remnant 2 дебютирует на консолях и ПК текущего поколения. А как обстоят дела с указанными проектами на портативном устройстве Valve? Результаты могут вас удивить.

Digital Foundry рассмотрела эти игры, которые, как утверждается, "слишком велики для платформы Steam". В итоге вывод с одной стороны, положительные, а с другой - предвещают платформе Valve плачевное будущее. Технические энтузиасты назвали эти игры одними из самых технически продвинутых на данный момент. В них представлена трассировка лучей, расширенная дискретизация, виртуализированная геометрия и другие технологии, которые требуют высоких мощностей.

Ratchet & Clank: Rift Apart без проблем работает на небольшим устройством - игроки могут адаптировать геймплей под Steam Deck, выбрав соответствующие настройки, и в этой ситуации мы получаем солидно выглядящую постановку, работающую с частотой 30 кадров в секунду. В некоторых ситуациях мы можем даже соблазниться на более плавный режим, но если вы хотите получить стабильный геймплей, то лучше выбрать 30 кадров в секунду.

С Remnant 2 дела обстоят гораздо хуже - игра имеет некоторые проблемы на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, поскольку разработчики используют некоторые возможности Unreal Engine 5. Неудобства возвращаются и на Steam Deck, поскольку игрокам приходится выбирать очень низкое разрешение, что, собственно, и влияет на геймплей, плюс даже в этой ситуации игра работает ниже 30 кадров в секунду.

Digital Foundry предполагает, что Remnant 2 предвещает нелегкие времена для Steam Deck, поскольку другие игры, разработанные на Unreal Engine 5, могут столкнуться с аналогичными проблемами на аппаратном обеспечении Valve.

Тем не менее, Rift Apart находится в достаточно хорошей форме, с приятной графикой и приемлемой частотой кадров, если вы запускаете его с SSD-накопителя емкостью 256 ГБ или больше. Это не полноценная игра для PS5 или high-end PC, но на портативной системе она вполне удовлетворительна.

Remnant 2 требует значительного уменьшения масштаба и по-прежнему страдает от низкой производительности. Это не очень хорошая оценка сама по себе и, вероятно, не очень хороший знак для будущих игр на UE5. Передовая технология освещения Lumen в Unreal Engine полностью отсутствует в Remnant, и, тем не менее, игра с трудом держится на портативных компьютерах Valve.

-5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

"Remnant 2 технически продвинутая игра"

Понял, верю.

2
jax baron

ага, настолько продвинутая- что графон убогий

-1
Freund Benno

Да, смешно, кроме нанитов у игры в техническом плане нет ни одного достоинства, это пока единственная игра которая идет в 20 кадров на моей системе, в остальных играх на высоких стабильные 60фпс и выше.

-1
tvorog8088

Так то пофиг на портативки.

0
User_200

С каких это пор обладатели портативки именуют себя как энтузиаст?

0
SteveAustin

это просто любимое слово на пг. я уже второй или может даже третий год с этого угораю. особенно смешно, когда постятся новости подряд с этим словом

0
warp 37

Главное, чтобы Starfield и S.T.A.L.K.E.R. 2 нормально пошли.

Steam Deck слишком приятен и удобен, чтобы возвращаться к стационарному ПК и даже к Xbox.

-3
Pimba

"Главное, чтобы Starfield и S.T.A.L.K.E.R. 2 нормально пошли.." ©

Ахаха , без шансов )))

0
warp 37 Pimba

Ну пока все игры идут же.

0
Pimba warp 37

Беседка сразу сказала что на счёт деки они в глубоких раздумьях. Про второй пример даже говорить не буду...)

0
Glukinc

Думал купить, но взял ноут, работа важнее(

0
warp 37 Pimba

А что за "раздумья"? Если оптимизация ПК-версии будет не через одно место, проблем не будет.

Во всяком случае, те же Fallout 4 и Fallout 76 на ультра идут.

0