В новом трейлере Remnant 2 показали несколько локаций ©

Издательство Gearbox Publishing и компания-разработчик Gunfire Games выпустили новый трейлер к игре Remnant 2, в котором представлены локации Уорд 13 и Лабиринт.

"В Remnant 2 жизнь вернулась на некогда бесплодную пустошь Земли", - говорится в описании трейлера. "Обитатели Уорд 13 вышли из-за стен и создали убежище безопасности и надежды. Тем временем Лабиринт продолжает разрушаться, вызывая появление аномальных аберраций в других мирах."

Remnant 2 - это продолжение Remnant: From the Ashes, в котором выжившие представители человечества сражаются с новыми смертоносными существами и богоподобными боссами в ужасающих мирах. Играйте в одиночку или в кооперативе с двумя другими друзьями, чтобы исследовать глубины неизведанного и остановить зло, способное разрушить саму реальность. Чтобы добиться успеха, игрокам придется полагаться на свои собственные навыки и навыки своей команды, чтобы преодолеть самые сложные испытания и предотвратить вымирание человечества.

Remnant 2 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store этим летом.