В новом трейлере Remnant 2: The Forgotten Kingdom показали архетип колдуна

После успешного запуска они быстро последовали этому примеру, выпустив DLC Awakened King, которое я оценил даже выше, чем базовую игру. Фактически, The Awakened King был одним из лучших DLC, в которые я играл за последние годы. Как вы можете себе представить, это оказывает большое давление на Забытое Королевство, которое выйдет на следующей неделе.
Gunfire Games предоставили возможность взглянуть на предстоящий архетип колдуна, который черпает свою силу из мистического мира Remnant 2. Игроки этого архетипа смогут противостоять разрушительным атакам и улучшать навыки своих товарищей по игре, чтобы сражаться даже с самыми сильными врагами. Новый трейлер выглядит потрясающе и обещает новые захватывающие приключения.
Вот список некоторых способностей нового Архетипа:
- Главный перк: Провидец. Главный перк «Провидец» позволяет игрокам повысить эффективность использования своих навыков, предоставляя двойные заряды навыков и уменьшая время восстановления навыков для обоих экипированных архетипов.
- Навык: Путь Каэулы — Колдун выпускает мощную приливную волну, а также вызывает ливень, накрывающий поле битвы. Враги, попавшие под ливень, замедляются и периодически поражаются молниями, а союзники получают Ускорение!
- Навык: Путь Мейдры — Колдун оживляет поле битвы, заставляя врагов погружаться в Мрак. Союзники, стоящие на восстановленной земле, получают постоянное временное исцеление и вампиризм против целей, страдающих от мрака.
- Навык: Путь Лидусы – наделяет Колдун измельчающей силой песка, в результате чего урон от дальнего боя накладывает хрупкость. Враги становятся более восприимчивыми к критическим ударам и критическому урону, а Колдун может использовать осколки песка, собранные у хрупких врагов, чтобы применить жестокий пескоструй.
- Черта архетипа: Одаренный — увеличивает длительность всех применимых навыков, что делает ее идеальной разблокировкой для игроков, которым нужно больше времени, чтобы воспользоваться многочисленными мощными усилениями архетипа Remnant 2.
Remnant 2: The Forgotten Kingdom выйдет 23 апреля 2024 года на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5.
А нет игр с более разрушительными магическими заклятиями? Чтоб как дал....
молнии прям напомнили босса из 1 части, который на изи выносился по сути по центру:)
ох. куплю все dlc может только если появится режим Выживания в 3 dlc или летом.