Видео: Remnant 2 запустили в разрешении 8K на RTX 4090

Блогер Digital Dreams на YouTube-канале показал, как работает кооперативный шутер Remnant 2 в разрешении 8K на PC с RTX 4090. Он запустил новинку на максимальных настройках графики, используя собственный пресет Beyond all Limits Raytracing GI.
Графический процессор практически все время был нагружен на 99%, а фреймрейт нередко падал ниже 60 FPS — особенно во время сражений с противниками. Также визуально заметны подлагивания, особенно на полуоткрытых пространствах.
Remnant 2 вышла25 июля на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра получила очень положительные отзывы в Steam. Единственная претензия игроков к разработчикам из Gunfire Games — отвратительная оптимизация экшена.
красиво конечно
У парня 144тыс подписчиков просто по тому, что он имеет RTX4090. Посмотрел видео, которые он снимает - выкрученные настройки на максимум и стояние или гуляние по локации.
Самое выгодное вложение в его жизни))
Этот парень начал много раньше выхода 4090. Он немец. Давно на него подписан.
Он стал популярным, когда купил топовую на тот момент видеокарту RTX3090. Всё, что делает это парень это снимает геймплей на топ железе вкладывая 0% смысловой нагрузки. Хз кто такое смотрит на постоянной основе, но просмотров этот бред не набирает.
Графодрочеры, типа меня..) Смыла, да, немного. На его Дискордыче есть скриншотконтестинг. Да и просто люди, ребятки социализируются.)
Ага, и мы такие - раз и запустили на телефоне в 8к видос на плейграунде))))
ну тянет нормально, выше 30 фпс это играбельно
hogwarts legacy на много графичнее и красивее по графике моя rtx 3070 тянет ее на ультрах даже функция лучей включена, а тут видно что разрабам было лень ее доделать, я понимаю как они это решили "А и так Сожрут" что не дай все едят) кроме хороших игр))