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Remnant 2 25.07.2023
7.5 203 оценки

Видео: Remnant 2 запустили в разрешении 8K на RTX 4090

Simple Jack
Новости

Блогер Digital Dreams на YouTube-канале показал, как работает кооперативный шутер Remnant 2 в разрешении 8K на PC с RTX 4090. Он запустил новинку на максимальных настройках графики, используя собственный пресет Beyond all Limits Raytracing GI.

Графический процессор практически все время был нагружен на 99%, а фреймрейт нередко падал ниже 60 FPS — особенно во время сражений с противниками. Также визуально заметны подлагивания, особенно на полуоткрытых пространствах.

Remnant 2 вышла25 июля на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра получила очень положительные отзывы в Steam. Единственная претензия игроков к разработчикам из Gunfire Games — отвратительная оптимизация экшена.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Andrey333

красиво конечно

3
ABRASцовы

У парня 144тыс подписчиков просто по тому, что он имеет RTX4090. Посмотрел видео, которые он снимает - выкрученные настройки на максимум и стояние или гуляние по локации.

0
BrokVud

Самое выгодное вложение в его жизни))

1
Imnogamer

Этот парень начал много раньше выхода 4090. Он немец. Давно на него подписан.

1
ABRASцовы Imnogamer

Он стал популярным, когда купил топовую на тот момент видеокарту RTX3090. Всё, что делает это парень это снимает геймплей на топ железе вкладывая 0% смысловой нагрузки. Хз кто такое смотрит на постоянной основе, но просмотров этот бред не набирает.

2
Imnogamer ABRASцовы

Графодрочеры, типа меня..) Смыла, да, немного. На его Дискордыче есть скриншотконтестинг. Да и просто люди, ребятки социализируются.)

0
askazanov

Ага, и мы такие - раз и запустили на телефоне в 8к видос на плейграунде))))

0
real19911

ну тянет нормально, выше 30 фпс это играбельно

0
Dimursik

hogwarts legacy на много графичнее и красивее по графике моя rtx 3070 тянет ее на ультрах даже функция лучей включена, а тут видно что разрабам было лень ее доделать, я понимаю как они это решили "А и так Сожрут" что не дай все едят) кроме хороших игр))

0