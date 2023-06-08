Пошаговая тактическая RPG Remore: Infested Kingdom получит демоверсию во время Steam Next Fest 19 июня ©

WEBZEN, глобальный разработчик и издатель игр для ПК и мобильных устройств, объявила сегодня, что в ее грядущую инди-игру для ПК Remore: Infested Kingdom можно будет играть бесплатно на протяжении всего большого фестиваля демоверсий в Steam Next Fest, который пройдет с 19 по 26 июня 2023 года.

Remore: Infested Kingdom, разработанная Black Anchor, корейской студией инди-игр, представляет собой тактическую пошаговую готическую ролевую игру ужасов, действие которой происходит в заброшенной средневековой стране, где группа выживших должна работать вместе, чтобы отбиваться от приближающегося роя зараженных.

В дополнение к анонсу, WEBZEN представила новый трейлер, чтобы продемонстрировать ранний взгляд на игру, где игроки могут тактически управлять полем битвы в настроении Средневекового Апокалипсиса.

Версия игры Steam Next Fest включает в себя в общей сложности три этапа, включая деревню Блэкторн, монастырь и обучение. В этой демо-версии будет 3 игровых персонажа — Уиллам, странствующий рыцарь, Эдвин, ополченец и Диурмуид, опытный воин из чужой страны.

Геймплей сосредоточен на исследовании тьмы, избегании попадания в поле зрения врагов и обнаружении шумов, чтобы не быть окруженным толпой, а также на осторожном начале боя в нужный момент и нанесении ответных ударов с помощью различного исторического оружия, такого как Arming Sword, Полеарм, Биллхук и многое другое.