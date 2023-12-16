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RENNSPORT TBA
Симулятор, Гонки, Автомобили, Условно-бесплатная
6.2 17 оценок

Трейлер новой трассы для гоночной игры RENNSPORT

Pavel Rally
Новости

Испытайте острые ощущения от гонок в сердце оживленной Сингапурской трассы — Orchard Road Street Circuit в игре RENNSPORT! Этот культовый городской пейзаж известен своими роскошными бутиками, высокими небоскребами и шумной толпой людей, теперь вы сможете испытать прилив адреналина участвуя в гонках на своем автомобиле. Orchard Road Street Circuit — это первая уличная трасса в игре созданная сообществом, и она обязательно подарит захватывающие и сложные гоночные впечатления, выйдет вместе с обновлением 1.7 на следующей неделе.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ЕвМи

"Первая трасса, созданная с комьюнити!!!"
Напоминает Баку, угловыми поворотами. А потом я увидел...
трибуны на городской трассе перед многоэтажками... и всё упало...

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