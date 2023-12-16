Трейлер новой трассы для гоночной игры RENNSPORT

Испытайте острые ощущения от гонок в сердце оживленной Сингапурской трассы — Orchard Road Street Circuit в игре RENNSPORT! Этот культовый городской пейзаж известен своими роскошными бутиками, высокими небоскребами и шумной толпой людей, теперь вы сможете испытать прилив адреналина участвуя в гонках на своем автомобиле. Orchard Road Street Circuit — это первая уличная трасса в игре созданная сообществом, и она обязательно подарит захватывающие и сложные гоночные впечатления, выйдет вместе с обновлением 1.7 на следующей неделе.