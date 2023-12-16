Трейлер новой трассы для гоночной игры RENNSPORT

Испытайте острые ощущения от гонок в сердце оживленной Сингапурской трассы — Orchard Road Street Circuit в игре RENNSPORT! Этот культовый городской пейзаж известен своими роскошными бутиками, высокими небоскребами и шумной толпой людей, теперь вы сможете испытать прилив адреналина участвуя в гонках на своем автомобиле. Orchard Road Street Circuit — это первая уличная трасса в игре созданная сообществом, и она обязательно подарит захватывающие и сложные гоночные впечатления, выйдет вместе с обновлением 1.7 на следующей неделе.
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об игре
RENNSPORT TBA
6.2 17 оценок
TBA PC
Официальный сайт: https://www.rennsport.gg/
Разработчик: Competition Company
Издатель: Competition Company
6.2/10 Пользователи 17
Гоночный симулятор, в котором вы можете участвовать в разных режимах гонок и соревноваться с лучшими гонщиками со всего мира. Разработчики игры делали большой упор на реализм, графику и киберспорт.
"Первая трасса, созданная с комьюнити!!!"
Напоминает Баку, угловыми поворотами. А потом я увидел...
трибуны на городской трассе перед многоэтажками... и всё упало...